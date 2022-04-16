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Абхазские спасатели нашли в горах тело пропавшего россиянина - РИА Новости, 16.04.2022
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Абхазские спасатели нашли в горах тело пропавшего россиянина
Абхазские спасатели нашли в горах тело пропавшего россиянина - РИА Новости, 16.04.2022
Абхазские спасатели нашли в горах тело пропавшего россиянина
Абхазские спасатели обнаружили в горах тело россиянина, пропавшего несколько дней назад, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T23:40
2022-04-16T23:51
в мире
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россия
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СУХУМ, 16 апр - РИА Новости. Абхазские спасатели обнаружили в горах тело россиянина, пропавшего несколько дней назад, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики.Спасатели искали в горах жителя Новгорода 1970 года рождения."Тело жителя Новгорода Андрея Сазонова было обнаружено сегодня (в субботу - ред.) днем в ущелье реки Гагрипш, на высоте около 900 метров над уровнем моря. Абхазские спасатели вели поиски Сазонова в течение пяти суток", - говорится в сообщении.Уточняется, что большое содействие спасателям оказали местные жители. Поиски осложняла погода - в районе поиска на Мамзышхе выпало много снега. "По предварительной версии, Андрей Сазонов мог умереть от переохлаждения", - предположили в ведомстве.
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в мире, абхазия, россия
23:40 16.04.2022 (обновлено: 23:51 16.04.2022)
 
Абхазские спасатели нашли в горах тело пропавшего россиянина

Абхазские спасатели нашли в горах тело россиянина, пропавшего несколько дней назад

CC BY-SA 2.0 / Margarita Pi / АбхазияГорная дорога в Абхазии
Горная дорога в Абхазии - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Margarita Pi / Абхазия
Горная дорога в Абхазии
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СУХУМ, 16 апр - РИА Новости. Абхазские спасатели обнаружили в горах тело россиянина, пропавшего несколько дней назад, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики.
Спасатели искали в горах жителя Новгорода 1970 года рождения.
"Тело жителя Новгорода Андрея Сазонова было обнаружено сегодня (в субботу - ред.) днем в ущелье реки Гагрипш, на высоте около 900 метров над уровнем моря. Абхазские спасатели вели поиски Сазонова в течение пяти суток", - говорится в сообщении.
Уточняется, что большое содействие спасателям оказали местные жители. Поиски осложняла погода - в районе поиска на Мамзышхе выпало много снега. "По предварительной версии, Андрей Сазонов мог умереть от переохлаждения", - предположили в ведомстве.
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