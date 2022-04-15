https://ria.ru/20220415/zemletryasenie-1783643577.html

В Иркутской области произошло землетрясение

В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 15.04.2022

В Иркутской области произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Ольхонском районе Иркутской области утром в пятницу, пострадавших и разрушений нет, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T07:36

2022-04-15T07:36

2022-04-15T07:37

происшествия

ольхонский район

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ИРКУТСК, 15 апр - РИА Новости. Землетрясение произошло в Ольхонском районе Иркутской области утром в пятницу, пострадавших и разрушений нет, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.О магнитуде не сообщается.В муниципальных образованиях пострадавших и разрушений нет, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20220414/zemletryasenie-1783446275.html

ольхонский район

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, ольхонский район