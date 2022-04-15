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В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 15.04.2022
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В Иркутской области произошло землетрясение
В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 15.04.2022
В Иркутской области произошло землетрясение
Землетрясение произошло в Ольхонском районе Иркутской области утром в пятницу, пострадавших и разрушений нет, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T07:36
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происшествия
ольхонский район
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ИРКУТСК, 15 апр - РИА Новости. Землетрясение произошло в Ольхонском районе Иркутской области утром в пятницу, пострадавших и разрушений нет, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.О магнитуде не сообщается.В муниципальных образованиях пострадавших и разрушений нет, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме.
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ольхонский район
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происшествия, ольхонский район
07:36 15.04.2022 (обновлено: 07:37 15.04.2022)
 
В Иркутской области произошло землетрясение

В Ольхонском районе произошло землетрясение в 15 километрах от населенного пункта Зама

© Depositphotos / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Depositphotos / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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ИРКУТСК, 15 апр - РИА Новости. Землетрясение произошло в Ольхонском районе Иркутской области утром в пятницу, пострадавших и разрушений нет, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
"В 6.17 (01.17 мск) сейсмособытие, эпицентр - в Ольхонском районе, 15 километров от населенного пункта Зама. Интенсивность в эпицентре 4,8 балла. Ощущалось в населенном пункте Онгурен 3 балла", - говорится в сообщении.
О магнитуде не сообщается.
В муниципальных образованиях пострадавших и разрушений нет, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме.
Вид на Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 08:11
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,8
 
ПроисшествияОльхонский район
 
 
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