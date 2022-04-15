https://ria.ru/20220415/zemletryasenie-1783643577.html
В Иркутской области произошло землетрясение
В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 15.04.2022
В Иркутской области произошло землетрясение
Землетрясение произошло в Ольхонском районе Иркутской области утром в пятницу, пострадавших и разрушений нет, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T07:36
2022-04-15T07:36
2022-04-15T07:37
происшествия
ольхонский район
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ИРКУТСК, 15 апр - РИА Новости. Землетрясение произошло в Ольхонском районе Иркутской области утром в пятницу, пострадавших и разрушений нет, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.О магнитуде не сообщается.В муниципальных образованиях пострадавших и разрушений нет, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20220414/zemletryasenie-1783446275.html
ольхонский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ольхонский район
07:36 15.04.2022 (обновлено: 07:37 15.04.2022)
В Иркутской области произошло землетрясение
В Ольхонском районе произошло землетрясение в 15 километрах от населенного пункта Зама