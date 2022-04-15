https://ria.ru/20220415/zayavki-1783591253.html

Посевную кампанию в Хабаровском крае открыли фермеры Вяземского района

Посевную кампанию в Хабаровском крае открыли фермеры Вяземского района - РИА Новости, 15.04.2022

Посевную кампанию в Хабаровском крае открыли фермеры Вяземского района

Посевная кампания стартовала в Хабаровском крае, первыми к работам приступили фермеры Вяземского района, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:00

2022-04-15T10:00

2022-04-15T10:34

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 15 апр - РИА Новости. Посевная кампания стартовала в Хабаровском крае, первыми к работам приступили фермеры Вяземского района, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."Посевная кампания стартовала в Хабаровском крае! В передовиках – фермеры Вяземского района... По предварительной оценке, в этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур в крае составит 55,5 тысяч гектаров или 100,2 % к уровню 2021 года, в том числе соя - 30 тысяч гектаров, зерновые - 9 тысяч гектаров, картофель - 6,9 тысяч", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.По данным правительства региона, первыми сев ранних зерновых начали в крестьянском (фермерском) хозяйстве (КФХ) Елены Улижевой из села Отрадного Вяземского района. Хозяйство планирует посеять 220 гектаров зерновых культур: ячмень, овес, пшеницу и 250 га сои. Несмотря на большой снежный покров в этом году, земля успела нагреться и подсохнуть, отметила представитель КФХ.Отмечается, что в ближайшие дни к посевной приступят и остальные местные аграрии. Выращиванием зерновых, зернобобовых культур и сои на территории Вяземского района занимаются четыре сельскохозяйственные организации: "Спорос", "СкифАгро-ДВ", "Агроном", "Зеленое поле" и 26 КФХ.Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства и продовольствия, остальные районы приступят к посевной кампании в третьей декаде апреля.

https://ria.ru/20220318/plan-1778769796.html

хабаровский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

хабаровский край, михаил дегтярев