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Умер народный артист РСФСР Борис Заволокин

Умер народный артист РСФСР Борис Заволокин - РИА Новости, 15.04.2022

Умер народный артист РСФСР Борис Заволокин

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Борис Заволокин скончался в Туле в возрасте 82 лет, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:34

2022-04-15T14:34

2022-04-15T21:09

культура

культура

тула

тульская область

алексей дюмин

россия

театр

кино

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Актер театра и кино, народный артист РСФСР Борис Заволокин скончался в Туле в возрасте 82 лет, сообщает правительство региона.Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил свои соболезнования."Борис Федорович был открытым и доброжелательным человеком, блистательным актером. Всю свою жизнь он сохранял безграничную преданность любимому делу и высоким идеалам служения искусству. Это невосполнимая утрата для Тульского края и всей российской культуры. Добрую память о Борисе Федоровиче мы навсегда сохраним в наших сердцах", — цитирует Дюмина пресс-служба правительства региона.Борис Заволокин родился 26 июля 1939 года в Туле, с конца 1980-х стал артистом Тульского академического театра драмы. Он известен зрителям, в частности, как актер спектаклей "Кони привередливые", "Машенька", "За двумя зайцами", "Сказ о тульском Левше", "Пиковый валет" и многих других, отмечает правительство Тульской области.

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

культура, тула, тульская область, алексей дюмин, россия, театр, кино