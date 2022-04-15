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Умер народный артист РСФСР Борис Заволокин - РИА Новости, 15.04.2022
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Культура
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Умер народный артист РСФСР Борис Заволокин
Умер народный артист РСФСР Борис Заволокин - РИА Новости, 15.04.2022
Умер народный артист РСФСР Борис Заволокин
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Борис Заволокин скончался в Туле в возрасте 82 лет, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:34
2022-04-15T21:09
культура
культура
тула
тульская область
алексей дюмин
россия
театр
кино
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Актер театра и кино, народный артист РСФСР Борис Заволокин скончался в Туле в возрасте 82 лет, сообщает правительство региона.Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил свои соболезнования."Борис Федорович был открытым и доброжелательным человеком, блистательным актером. Всю свою жизнь он сохранял безграничную преданность любимому делу и высоким идеалам служения искусству. Это невосполнимая утрата для Тульского края и всей российской культуры. Добрую память о Борисе Федоровиче мы навсегда сохраним в наших сердцах", — цитирует Дюмина пресс-служба правительства региона.Борис Заволокин родился 26 июля 1939 года в Туле, с конца 1980-х стал артистом Тульского академического театра драмы. Он известен зрителям, в частности, как актер спектаклей "Кони привередливые", "Машенька", "За двумя зайцами", "Сказ о тульском Левше", "Пиковый валет" и многих других, отмечает правительство Тульской области.
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культура, тула, тульская область, алексей дюмин, россия, театр, кино
14:34 15.04.2022 (обновлено: 21:09 15.04.2022)
 
Умер народный артист РСФСР Борис Заволокин

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Борис Заволокин умер в Туле в возрасте 82 лет

© Фото : Правительство Тульской областиАктер театра и кино, народный артист РСФСР Борис Заволокин
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Борис Заволокин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : Правительство Тульской области
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Борис Заволокин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Актер театра и кино, народный артист РСФСР Борис Заволокин скончался в Туле в возрасте 82 лет, сообщает правительство региона.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил свои соболезнования.
"Борис Федорович был открытым и доброжелательным человеком, блистательным актером. Всю свою жизнь он сохранял безграничную преданность любимому делу и высоким идеалам служения искусству. Это невосполнимая утрата для Тульского края и всей российской культуры. Добрую память о Борисе Федоровиче мы навсегда сохраним в наших сердцах", — цитирует Дюмина пресс-служба правительства региона.
Борис Заволокин родился 26 июля 1939 года в Туле, с конца 1980-х стал артистом Тульского академического театра драмы. Он известен зрителям, в частности, как актер спектаклей "Кони привередливые", "Машенька", "За двумя зайцами", "Сказ о тульском Левше", "Пиковый валет" и многих других, отмечает правительство Тульской области.
© Фото : Тульская область/ВКонтактеАктер театра и кино, народный артист РСФСР Борис Заволокин
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Борис Заволокин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : Тульская область/ВКонтакте
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Борис Заволокин
 
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