https://ria.ru/20220415/zarabotok-1783777257.html

Песков в 2021 году заработал 14,5 миллиона рублей

Песков в 2021 году заработал 14,5 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022

Песков в 2021 году заработал 14,5 миллиона рублей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в 2021 году заработал 14,5 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка - 218,5 миллиона рублей, говорится в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:29

2022-04-15T17:29

2022-04-15T17:47

россия

дмитрий песков

экономика

kia rio

mercedes

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в 2021 году заработал 14,5 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка - 218,5 миллиона рублей, говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля. Песков задекларировал доход в 2021 году в сумме 14 532 604 рублей, а Навка - 218 512 972 рублей.Согласно декларации, в собственности у Пескова находятся квартиры площадью 111,7 квадратных метра, 112,5 квадратных метра, 1/2 доли квартиры площадью 55,3 квадратных метра, а также парковочное место на 12,6 квадратных метра. Кроме того, в пользовании у пресс-секретаря президента находятся земельные участки площадью 7 967 и 1 406 квадратных метров, а также жилой дом площадью 779,2 квадратных метра. Он также задекларировал два автомобиля Mercedes-Benz V250 и автомобиль Kia Ceed, а также снегоболотоход CAN-AM.Навка имеет в собственности земельные участки площадью 7 967 и 1 406 квадратных метра, два жилых дома площадью 779,2 и 353,5 квадратных метра, три квартиры площадью 180,4 квадратных метра, 108,4 квадратных метра и 78,8 квадратных метра, а также машино-место площадью 20,8 квадратных метра. Супруга пресс-секретаря президента также задекларировала автомобиль Mercedes-Benz CL63 AMG, автомобиль Mercedes-Benz GLE63 и мотовездеход Yamaha.В 2020 году Песков декларировал доход в 12,527 миллиона рублей, Навка - 212,878 миллиона рублей. В 2019 году доходы Пескова и Навки составили 14,6 миллиона рублей и 235,9 миллиона рублей соответственно.В 2018 году Песков заработал 12,8 миллиона рублей, Навка - 218,6 миллиона. Тогда фигуристка также декларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры в России плюс одно машино-место.

https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html

https://ria.ru/20220415/manturov-1783769115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, экономика, kia rio, mercedes