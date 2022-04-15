17:29 15.04.2022 (обновлено: 17:47 15.04.2022)
Песков в 2021 году заработал 14,5 миллиона рублей
Пресс-секретарь президента Песков в 2021 году заработал 14,5 миллиона рублей
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в 2021 году заработал 14,5 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка - 218,5 миллиона рублей, говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.
Песков задекларировал доход в 2021 году в сумме 14 532 604 рублей, а Навка - 218 512 972 рублей.
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Согласно декларации, в собственности у Пескова находятся квартиры площадью 111,7 квадратных метра, 112,5 квадратных метра, 1/2 доли квартиры площадью 55,3 квадратных метра, а также парковочное место на 12,6 квадратных метра. Кроме того, в пользовании у пресс-секретаря президента находятся земельные участки площадью 7 967 и 1 406 квадратных метров, а также жилой дом площадью 779,2 квадратных метра. Он также задекларировал два автомобиля Mercedes-Benz V250 и автомобиль Kia Ceed, а также снегоболотоход CAN-AM.
Навка имеет в собственности земельные участки площадью 7 967 и 1 406 квадратных метра, два жилых дома площадью 779,2 и 353,5 квадратных метра, три квартиры площадью 180,4 квадратных метра, 108,4 квадратных метра и 78,8 квадратных метра, а также машино-место площадью 20,8 квадратных метра. Супруга пресс-секретаря президента также задекларировала автомобиль Mercedes-Benz CL63 AMG, автомобиль Mercedes-Benz GLE63 и мотовездеход Yamaha.
В 2020 году Песков декларировал доход в 12,527 миллиона рублей, Навка - 212,878 миллиона рублей. В 2019 году доходы Пескова и Навки составили 14,6 миллиона рублей и 235,9 миллиона рублей соответственно.
В 2018 году Песков заработал 12,8 миллиона рублей, Навка - 218,6 миллиона. Тогда фигуристка также декларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры в России плюс одно машино-место.