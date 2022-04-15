https://ria.ru/20220415/zarabotok-1783767971.html

Мишустин в 2021 году заработал 18,3 миллиона рублей

Мишустин в 2021 году заработал 18,3 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022

Мишустин в 2021 году заработал 18,3 миллиона рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал в 2021 году 18,3 миллиона рублей, то есть на 1,5 млн рублей меньше, чем годом ранее, следует из декларации,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:03

2022-04-15T17:03

2022-04-15T17:09

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал в 2021 году 18,3 миллиона рублей, то есть на 1,5 млн рублей меньше, чем годом ранее, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства.Мишустин возглавил правительство в середине января 2020 года, до этого он руководил Федеральной налоговой службой.Согласно предыдущим декларациям, в 2020 году он заработал 19,9 миллиона рублей. В 2019 году его доход был на 1,7 миллиона рублей меньше - 18,2 миллиона рублей, а в 2018 составлял 18,9 миллиона рублей.Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год. До этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. Ранее сообщалось, что в 2010 году при переходе на государственную службу он передал принадлежащие ему активы супруге.Декларированный доход Мишустина складывается из доходов по основному месту работы и по депозитным вкладам средств, которые были заработаны ранее, об этом сообщили в пресс-службе кабмина."Эта сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые Мишустин заработал ранее", - говорится в сообщении пресс-службы.Супруга главы правительства задекларировала 63,8 миллиона рублей. Ее доход за 2020 год составил 63,9 миллиона рублей. В 2019 году она задекларировала 54,8 миллиона рублей.В пользовании у премьера сейчас, как и ранее, значится квартира площадью 141,6 квадратных метра. Также в пользовании у Мишустина земельный участок и жилой дом площадью 861 квадратный метр. Жена главы правительства владеет автомобилем Ford Kuga.

https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html

https://ria.ru/20220415/shadaev-1783769828.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин