https://ria.ru/20220415/zarabotok-1783767971.html
Мишустин в 2021 году заработал 18,3 миллиона рублей
Мишустин в 2021 году заработал 18,3 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Мишустин в 2021 году заработал 18,3 миллиона рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал в 2021 году 18,3 миллиона рублей, то есть на 1,5 млн рублей меньше, чем годом ранее, следует из декларации,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:03
2022-04-15T17:03
2022-04-15T17:09
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал в 2021 году 18,3 миллиона рублей, то есть на 1,5 млн рублей меньше, чем годом ранее, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства.Мишустин возглавил правительство в середине января 2020 года, до этого он руководил Федеральной налоговой службой.Согласно предыдущим декларациям, в 2020 году он заработал 19,9 миллиона рублей. В 2019 году его доход был на 1,7 миллиона рублей меньше - 18,2 миллиона рублей, а в 2018 составлял 18,9 миллиона рублей.Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год. До этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. Ранее сообщалось, что в 2010 году при переходе на государственную службу он передал принадлежащие ему активы супруге.Декларированный доход Мишустина складывается из доходов по основному месту работы и по депозитным вкладам средств, которые были заработаны ранее, об этом сообщили в пресс-службе кабмина."Эта сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые Мишустин заработал ранее", - говорится в сообщении пресс-службы.Супруга главы правительства задекларировала 63,8 миллиона рублей. Ее доход за 2020 год составил 63,9 миллиона рублей. В 2019 году она задекларировала 54,8 миллиона рублей.В пользовании у премьера сейчас, как и ранее, значится квартира площадью 141,6 квадратных метра. Также в пользовании у Мишустина земельный участок и жилой дом площадью 861 квадратный метр. Жена главы правительства владеет автомобилем Ford Kuga.
https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html
https://ria.ru/20220415/shadaev-1783769828.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия, михаил мишустин
17:03 15.04.2022 (обновлено: 17:09 15.04.2022)
Мишустин в 2021 году заработал 18,3 миллиона рублей
Премьер-министр Мишустин в 2021 году заработал 18,3 миллиона рублей
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал в 2021 году 18,3 миллиона рублей, то есть на 1,5 млн рублей меньше, чем годом ранее, следует из декларации
, опубликованной на сайте правительства.
Мишустин
возглавил правительство в середине января 2020 года, до этого он руководил Федеральной налоговой службой.
Согласно предыдущим декларациям, в 2020 году он заработал 19,9 миллиона рублей. В 2019 году его доход был на 1,7 миллиона рублей меньше - 18,2 миллиона рублей, а в 2018 составлял 18,9 миллиона рублей.
Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год. До этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. Ранее сообщалось, что в 2010 году при переходе на государственную службу он передал принадлежащие ему активы супруге.
Декларированный доход Мишустина складывается из доходов по основному месту работы и по депозитным вкладам средств, которые были заработаны ранее, об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
"Эта сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые Мишустин заработал ранее", - говорится в сообщении пресс-службы.
Супруга главы правительства задекларировала 63,8 миллиона рублей. Ее доход за 2020 год составил 63,9 миллиона рублей. В 2019 году она задекларировала 54,8 миллиона рублей.
В пользовании у премьера сейчас, как и ранее, значится квартира площадью 141,6 квадратных метра. Также в пользовании у Мишустина земельный участок и жилой дом площадью 861 квадратный метр. Жена главы правительства владеет автомобилем Ford
Kuga.