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В заложниках у националистов находятся более шести тысяч иностранцев - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/zalozhniki-1783832644.html
В заложниках у националистов находятся более шести тысяч иностранцев
В заложниках у националистов находятся более шести тысяч иностранцев - РИА Новости, 15.04.2022
В заложниках у националистов находятся более шести тысяч иностранцев
Украинские националисты удерживают в заложниках в качестве "живого щита" около 6,2 тысячи иностранцев, в портах заблокированы 76 иностранных судов, заявил в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T22:45
2022-04-15T22:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
украина
вооруженные силы рф
международная морская организация
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украинские националисты удерживают в заложниках в качестве "живого щита" около 6,2 тысячи иностранцев, в портах заблокированы 76 иностранных судов, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной страны генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 198 иностранных граждан из девяти государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств", - сказал Мизинцев.По его словам, Киев создал в своих внутренних водах и в территориальном море угрозу обстрела и высокую минную опасность, что не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море. Генерал отметил, что ВС РФ ежедневно с 8.00 мск до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили."Киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора. На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - добавил Мизинцев.Он подчеркнул, что Россия принимает все меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей. Он в очередной раз предупредил международное сообщество об угрозе дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских стран."Продолжаем призывать международные организации, а также руководство компаний-судовладельцев и далее оказывать влияние на официальный Киев для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины", - сказал Мизинцев.
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в мире, россия, киев, украина, вооруженные силы рф, международная морская организация, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
22:45 15.04.2022
 
В заложниках у националистов находятся более шести тысяч иностранцев

Минобороны: националисты удерживают в заложниках около 6,2 тысячи иностранцев на Украине

© РИА Новости / Илья ПиталевРазрушенные дома в Мариуполе
Разрушенные дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Разрушенные дома в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украинские националисты удерживают в заложниках в качестве "живого щита" около 6,2 тысячи иностранцев, в портах заблокированы 76 иностранных судов, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной страны генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 198 иностранных граждан из девяти государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств", - сказал Мизинцев.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 21:36В мире
Минобороны РФ: Киев готовит провокацию на вокзале в Харьковской области
По его словам, Киев создал в своих внутренних водах и в территориальном море угрозу обстрела и высокую минную опасность, что не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море. Генерал отметил, что ВС РФ ежедневно с 8.00 мск до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.
"Киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора. На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - добавил Мизинцев.
Он подчеркнул, что Россия принимает все меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей. Он в очередной раз предупредил международное сообщество об угрозе дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских стран.
"Продолжаем призывать международные организации, а также руководство компаний-судовладельцев и далее оказывать влияние на официальный Киев для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины", - сказал Мизинцев.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКиевУкраинаВооруженные силы РФМеждународная морская организацияНациональный центр управления обороной РФМихаил Мизинцев
 
 
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