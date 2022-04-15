https://ria.ru/20220415/zalozhniki-1783832644.html

В заложниках у националистов находятся более шести тысяч иностранцев

В заложниках у националистов находятся более шести тысяч иностранцев - РИА Новости, 15.04.2022

В заложниках у националистов находятся более шести тысяч иностранцев

Украинские националисты удерживают в заложниках в качестве "живого щита" около 6,2 тысячи иностранцев, в портах заблокированы 76 иностранных судов, заявил в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T22:45

2022-04-15T22:45

2022-04-15T22:45

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украинские националисты удерживают в заложниках в качестве "живого щита" около 6,2 тысячи иностранцев, в портах заблокированы 76 иностранных судов, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной страны генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 198 иностранных граждан из девяти государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств", - сказал Мизинцев.По его словам, Киев создал в своих внутренних водах и в территориальном море угрозу обстрела и высокую минную опасность, что не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море. Генерал отметил, что ВС РФ ежедневно с 8.00 мск до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили."Киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора. На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - добавил Мизинцев.Он подчеркнул, что Россия принимает все меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей. Он в очередной раз предупредил международное сообщество об угрозе дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских стран."Продолжаем призывать международные организации, а также руководство компаний-судовладельцев и далее оказывать влияние на официальный Киев для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины", - сказал Мизинцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/basurin-1783825452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, украина, вооруженные силы рф, международная морская организация, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев