В заложниках у националистов находятся более шести тысяч иностранцев
Минобороны: националисты удерживают в заложниках около 6,2 тысячи иностранцев на Украине
Разрушенные дома в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украинские националисты удерживают в заложниках в качестве "живого щита" около 6,2 тысячи иностранцев, в портах заблокированы 76 иностранных судов, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной страны генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 198 иностранных граждан из девяти государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств", - сказал Мизинцев.
По его словам, Киев создал в своих внутренних водах и в территориальном море угрозу обстрела и высокую минную опасность, что не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море. Генерал отметил, что ВС РФ ежедневно с 8.00 мск до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.
"Киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора. На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - добавил Мизинцев.
Он подчеркнул, что Россия принимает все меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей. Он в очередной раз предупредил международное сообщество об угрозе дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских стран.
"Продолжаем призывать международные организации, а также руководство компаний-судовладельцев и далее оказывать влияние на официальный Киев для незамедлительного принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины", - сказал Мизинцев.