https://ria.ru/20220415/yaponiya-1783806293.html

Японские рыбаки заявили о тяжелом ударе из-за ухудшения отношений с Россией

Японские рыбаки заявили о тяжелом ударе из-за ухудшения отношений с Россией - РИА Новости, 15.04.2022

Японские рыбаки заявили о тяжелом ударе из-за ухудшения отношений с Россией

Благополучие северного японского города Немуро оказалось под угрозой из-за ухудшения отношений с Россией, заявили опрошенные Daily Mail местные рыбаки. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T19:18

2022-04-15T19:18

2022-04-15T21:15

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Благополучие северного японского города Немуро оказалось под угрозой из-за ухудшения отношений с Россией, заявили опрошенные Daily Mail местные рыбаки.Рыболовная отрасль в общине Немуро, расположенной на восточной оконечности острова Хоккайдо, напрямую зависит от российско-японских переговоров по квотам на вылов лосося и форели. Такая процедура действует с 1957 года, и во время холодной войны она была чуть ли не единственным дипломатическим каналом связи между Москвой и Токио. Обычно решение принимается к концу марта, до начала сезона дрифтерного лова, но в этом году процесс затянулся. Кроме этого формата, Россия и Япония на ежегодных переговорах определяют квоты на добычу ламинарии и сайры."Без рыбной ловли жить мы здесь не сможем. Для нас это вопрос выживания", — сказал Цуруюки Хансаку, чья компания занимается ловлей и переработкой сайры.Япония должна получать разрешение Москвы даже на вылов лосося и форели в своей исключительной экономической зоне — из-за соглашения, по которому права на водные биоресурсы принадлежат стране происхождения.Всего в Немуро живут 24 тысячи человек, и, помимо рыболовства, город зависит от России еще и в плане захода судов: моряки привозят морепродукты для местного рынка и покупают технику и другие товары. В 2016 году Москва запретила дрифтерный промысел лосося и форели в своих водах. По оценкам местной администрации, в следующем году Немуро и соседние общины понесли около 200 миллионов долларов ущерба."Больше всего меня беспокоит то, что все четыре переговорных процесса не состоятся", — признался рыботорговец Сигэто Хинума, чьи доходы упали на 30 процентов.Хансаку, в свою очередь, полностью отказался от вылова лосося и форели.Теперь же опасность нависла и над рыболовными угодьями в японской зоне. Местные рыбаки могут остаться и без добычи сайры, так как, несмотря на прошлогодние договоренности, Россия пока не выдала разрешения на промысел, стартующий в августе. По мнению Хансаку, после высылки российских дипломатов из Токио и отмены режима наибольшего благоприятствования в торговле с Москвой судьба договоренностей оказалась под вопросом."Рыбные хозяйства не могут поверить в то, что торговля прекратится. Потеряв промысел, мы потеряем и культуру. Нет культуры там, где нет процветания", — сказал рыбак.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ Япония и западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды прекратили работу в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220415/mnogopolyarnost-1783680961.html

https://ria.ru/20220415/gaz-1783702779.html

https://ria.ru/20220415/germaniya-1783738468.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, россия, япония