https://ria.ru/20220415/yakutiya-1783647743.html

В Якутии отменили вход в ТЦ по QR-кодам

В Якутии отменили вход в ТЦ по QR-кодам - РИА Новости, 15.04.2022

В Якутии отменили вход в ТЦ по QR-кодам

Вход по QR-кодам отменили в Якутии из-за улучшения ситуации с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T08:51

2022-04-15T08:51

2022-04-15T08:51

распространение коронавируса

общество

айсен николаев

якутск

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЯКУТСК, 15 апр – РИА Новости. Вход по QR-кодам отменили в Якутии из-за улучшения ситуации с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики."В связи с улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции своим указом глава Якутии Айсен Николаев 15 апреля 2022 года отменил требование о допуске на массовые мероприятия, проводимые в закрытых помещениях, граждан, имеющих QR-код вакцинированного или переболевшего, либо при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа", - рассказали в пресс-службе.При этом в кабмине напомнили, что проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 500 человек допускается в Якутии при согласовании с главным государственным санитарным врачом.По данным оперативного штаба, за последние сутки в Якутии выявлено 169 новых случаев коронавирусной инфекции, из них в городе Якутске – 58.За сутки лабораториями республики проведено 2 964 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 248 194 теста.Ранее сообщалось о том, что власти Якутии отменили ряд ограничительных мер по коронавирусу, так, сняты требования о закрытии оптовых предприятий на дезинфекцию, а также самоизоляции пожилых граждан, не прошедших вакцинацию.

https://ria.ru/20220414/koronavirus-1783505369.html

якутск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, айсен николаев, якутск, коронавирус covid-19, коронавирус в россии