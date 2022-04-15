https://ria.ru/20220415/vooruzheniya-1783828637.html

Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам

Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам - РИА Новости, 15.04.2022

Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила РИА Новости, что ведомство направило всем странам, включая США, ноту из-за поставок... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T22:07

2022-04-15T22:07

2022-04-15T22:38

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

сша

украина

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила РИА Новости, что ведомство направило всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений на Украину.Так она ответила на просьбу прокомментировать публикацию Washington Post, в которой говорилось о такой ноте."Да, отправили", — сказала агентству Захарова.На уточняющий вопрос, в какие именно страны направили ноту, она ответила: "Во все".На этой неделе президент Джо Байден заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов, в который включили артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. В Пентагоне уточнили, что передадут Киеву 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 миллиметров и 40 тысяч снарядов к ним, 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет Javelin и тысячи других противотанковых систем.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/antirossiyskie-1783764698.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сша, украина