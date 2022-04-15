https://ria.ru/20220415/volodin-1783772045.html

Володин в 2021 году заработал около 65 миллионов рублей

Володин в 2021 году заработал около 65 миллионов рублей - РИА Новости, 15.04.2022

Володин в 2021 году заработал около 65 миллионов рублей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2021 год указал доход в 65 миллионов рублей, это почти на 20 миллионов меньше, чем в 2020 году,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:15

2022-04-15T17:15

2022-04-15T17:33

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2021 год указал доход в 65 миллионов рублей, это почти на 20 миллионов меньше, чем в 2020 году, следует из данных на официальном сайте нижней палаты парламента.В 2020 году Володин заработал порядка 84,04 миллиона рублей, а в 2019 году - 100,2 миллиона рублей.Ранее источник в окружении спикера Госдумы сообщил журналистам, что Володин в 2021 году направил более 70% своих доходов на благотворительные цели, суммарно его отчисления в пользу нуждающихся составили порядка 45,7 миллиона рублей.В собственности у Володина имеются участок под дачное строительство площадью 8320 квадратных метров, жилой дом площадью 989,2 квадратных метра, два гостевых дома, квартира в 174,3 "квадрата", машиноместо, две нежилые и две хозяйственные постройки, а также теплица и очистное сооружение.

https://ria.ru/20220415/dokhod-1783776635.html

https://ria.ru/20220415/manturov-1783769115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, госдума рф