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Володин в 2021 году заработал около 65 миллионов рублей - РИА Новости, 15.04.2022
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Володин в 2021 году заработал около 65 миллионов рублей
Володин в 2021 году заработал около 65 миллионов рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Володин в 2021 году заработал около 65 миллионов рублей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2021 год указал доход в 65 миллионов рублей, это почти на 20 миллионов меньше, чем в 2020 году,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:15
2022-04-15T17:33
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2021 год указал доход в 65 миллионов рублей, это почти на 20 миллионов меньше, чем в 2020 году, следует из данных на официальном сайте нижней палаты парламента.В 2020 году Володин заработал порядка 84,04 миллиона рублей, а в 2019 году - 100,2 миллиона рублей.Ранее источник в окружении спикера Госдумы сообщил журналистам, что Володин в 2021 году направил более 70% своих доходов на благотворительные цели, суммарно его отчисления в пользу нуждающихся составили порядка 45,7 миллиона рублей.В собственности у Володина имеются участок под дачное строительство площадью 8320 квадратных метров, жилой дом площадью 989,2 квадратных метра, два гостевых дома, квартира в 174,3 "квадрата", машиноместо, две нежилые и две хозяйственные постройки, а также теплица и очистное сооружение.
https://ria.ru/20220415/dokhod-1783776635.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
17:15 15.04.2022 (обновлено: 17:33 15.04.2022)
 
Володин в 2021 году заработал около 65 миллионов рублей

Спикер Госдумы в 2021 году заработал около 65 миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей декларации за 2021 год указал доход в 65 миллионов рублей, это почти на 20 миллионов меньше, чем в 2020 году, следует из данных на официальном сайте нижней палаты парламента.
В 2020 году Володин заработал порядка 84,04 миллиона рублей, а в 2019 году - 100,2 миллиона рублей.
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Ранее источник в окружении спикера Госдумы сообщил журналистам, что Володин в 2021 году направил более 70% своих доходов на благотворительные цели, суммарно его отчисления в пользу нуждающихся составили порядка 45,7 миллиона рублей.
В собственности у Володина имеются участок под дачное строительство площадью 8320 квадратных метров, жилой дом площадью 989,2 квадратных метра, два гостевых дома, квартира в 174,3 "квадрата", машиноместо, две нежилые и две хозяйственные постройки, а также теплица и очистное сооружение.
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