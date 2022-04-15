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На этой неделе погибли 28 военнослужащих ДНР - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/voennosluzhaschie-1783811068.html
На этой неделе погибли 28 военнослужащих ДНР
На этой неделе погибли 28 военнослужащих ДНР - РИА Новости, 15.04.2022
На этой неделе погибли 28 военнослужащих ДНР
Двадцать восемь военнослужащих ДНР погибли за неделю, еще 127 получили ранения, сообщила в пятницу Народная милиция республики. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T19:49
2022-04-15T19:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Двадцать восемь военнослужащих ДНР погибли за неделю, еще 127 получили ранения, сообщила в пятницу Народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость 28 защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 127 получили ранения", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина
19:49 15.04.2022 (обновлено: 19:53 15.04.2022)
 
На этой неделе погибли 28 военнослужащих ДНР

Народная милиция ДНР: 28 военнослужащих республики погибли за неделю, еще 127 ранены

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Двадцать восемь военнослужащих ДНР погибли за неделю, еще 127 получили ранения, сообщила в пятницу Народная милиция республики.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость 28 защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 127 получили ранения", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции.
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 19:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении 52 украинских националистов
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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