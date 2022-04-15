https://ria.ru/20220415/voennosluzhaschie-1783811068.html
На этой неделе погибли 28 военнослужащих ДНР
На этой неделе погибли 28 военнослужащих ДНР - РИА Новости, 15.04.2022
На этой неделе погибли 28 военнослужащих ДНР
Двадцать восемь военнослужащих ДНР погибли за неделю, еще 127 получили ранения, сообщила в пятницу Народная милиция республики. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T19:49
2022-04-15T19:49
2022-04-15T19:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Двадцать восемь военнослужащих ДНР погибли за неделю, еще 127 получили ранения, сообщила в пятницу Народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость 28 защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 127 получили ранения", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/natsionalisty-1783807696.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина
19:49 15.04.2022 (обновлено: 19:53 15.04.2022)
На этой неделе погибли 28 военнослужащих ДНР
Народная милиция ДНР: 28 военнослужащих республики погибли за неделю, еще 127 ранены