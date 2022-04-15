https://ria.ru/20220415/vertolety-1783814059.html

Уже уничтожены свыше ста вертолетов украинской армии, заявили в Минобороны

Уже уничтожены свыше ста вертолетов украинской армии, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.04.2022

Уже уничтожены свыше ста вертолетов украинской армии, заявили в Минобороны

В ходе российской специальной военной операции уже уничтожены свыше 100 вертолетов украинской армии, заявил официальный представитель министерства обороны РФ... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T20:05

2022-04-15T20:05

2022-04-15T20:10

обострение ситуации в днр и лнр

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В ходе российской специальной военной операции уже уничтожены свыше 100 вертолетов украинской армии, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2123 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины