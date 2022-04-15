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Уже уничтожены свыше ста вертолетов украинской армии, заявили в Минобороны
Уже уничтожены свыше ста вертолетов украинской армии, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.04.2022
Уже уничтожены свыше ста вертолетов украинской армии, заявили в Минобороны
В ходе российской специальной военной операции уже уничтожены свыше 100 вертолетов украинской армии, заявил официальный представитель министерства обороны РФ... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T20:05
2022-04-15T20:05
2022-04-15T20:10
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В ходе российской специальной военной операции уже уничтожены свыше 100 вертолетов украинской армии, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2123 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
20:05 15.04.2022 (обновлено: 20:10 15.04.2022)
Уже уничтожены свыше ста вертолетов украинской армии, заявили в Минобороны
Минобороны: в ходе спецоперации уничтожены уже свыше ста вертолетов украинской армии