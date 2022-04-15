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Уже уничтожены свыше ста вертолетов украинской армии, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/vertolety-1783814059.html
Уже уничтожены свыше ста вертолетов украинской армии, заявили в Минобороны
Уже уничтожены свыше ста вертолетов украинской армии, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.04.2022
Уже уничтожены свыше ста вертолетов украинской армии, заявили в Минобороны
В ходе российской специальной военной операции уже уничтожены свыше 100 вертолетов украинской армии, заявил официальный представитель министерства обороны РФ... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T20:05
2022-04-15T20:10
обострение ситуации в днр и лнр
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В ходе российской специальной военной операции уже уничтожены свыше 100 вертолетов украинской армии, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2123 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
украина
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игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
20:05 15.04.2022 (обновлено: 20:10 15.04.2022)
 
Уже уничтожены свыше ста вертолетов украинской армии, заявили в Минобороны

Минобороны: в ходе спецоперации уничтожены уже свыше ста вертолетов украинской армии

© Фото : Пресс-служба УНМ ДНРСбитый вертолет ВСУ под Мариуполем
Сбитый вертолет ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : Пресс-служба УНМ ДНР
Сбитый вертолет ВСУ под Мариуполем. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В ходе российской специальной военной операции уже уничтожены свыше 100 вертолетов украинской армии, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2123 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
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12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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