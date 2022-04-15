https://ria.ru/20220415/ukraina-1783741269.html

Бразильский журналист рассказал, как Запад "затыкает рты" инакомыслящим

Бразильский журналист рассказал, как Запад "затыкает рты" инакомыслящим - РИА Новости, 15.04.2022

Бразильский журналист рассказал, как Запад "затыкает рты" инакомыслящим

США и их союзники стараются всеми способами не допустить появления в медиапространстве какой-либо точки зрения по ситуации на Украине, кроме их собственной,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:32

2022-04-15T15:32

2022-04-15T16:59

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. США и их союзники стараются всеми способами не допустить появления в медиапространстве какой-либо точки зрения по ситуации на Украине, кроме их собственной, заявил бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар в интервью иранскому телеканалу Press TV.В последние две недели в соцсетях периодически блокируют СМИ, которые освещают события на Украине в несхожем с позицией Запада ключе. Как отметил сам журналист, не так давно Twitter закрыл и его аккаунт. По мнению Эскобара, такие действия свидетельствуют о том, что западная пропаганда не справляется со своей задачей и теперь попросту пытается заглушить голоса всех, кто выступает не на стороне Киева.Журналист также подчеркнул, что альтернативные западные СМИ описывают события на Украине так, как все на самом деле: в частности, такая точка зрения подразумевает бедственное положение ВСУ. Подытоживая, он выразил надежду, что в ближайшем будущем в странах Латинской Америки, а также в Индии, Иране и Пакистане появятся платформы, которые смогут покончить с цензурой действующих ИТ-гигантов.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220415/zelenskiy-1783634432.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, украина, россия, государственный департамент сша, министерство обороны сша, киев, вооруженные силы украины