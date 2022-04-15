https://ria.ru/20220415/ukraina-1783658080.html

Российская авиация уничтожила 13 военных объектов на Украине

Российская авиация уничтожила 13 военных объектов на Украине - РИА Новости, 15.04.2022

Российская авиация уничтожила 13 военных объектов на Украине

13 военных объектов Украины уничтожены оперативно-тактической авиацией в течении ночи, среди пораженных объектов 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:15

2022-04-15T10:15

2022-04-15T10:21

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. 13 военных объектов Украины уничтожены оперативно-тактической авиацией в течении ночи, среди пораженных объектов 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 13 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 10 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Армейской авиацией в районах Гусаровка и Волобуевка уничтожены скопления живой силы и украинской военной техники, в том числе: три опорных пункта, 9 единиц бронетехники и автомобили различного назначения ," - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783657703.html

https://ria.ru/20220415/mariupol-1783657124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс