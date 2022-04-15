10:15 15.04.2022 (обновлено: 10:21 15.04.2022)
Российская авиация уничтожила 13 военных объектов на Украине
Российская оперативно-тактическая авиация уничтожила 13 военных объектов на Украине
© РИА НовостиВоенные вертолеты на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Военные вертолеты на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. 13 военных объектов Украины уничтожены оперативно-тактической авиацией в течении ночи, среди пораженных объектов 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 13 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 10 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Армейской авиацией в районах Гусаровка и Волобуевка уничтожены скопления живой силы и украинской военной техники, в том числе: три опорных пункта, 9 единиц бронетехники и автомобили различного назначения ," - заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.