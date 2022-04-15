https://ria.ru/20220415/starovoyt-1783815107.html

Курский губернатор опроверг повышение уровня террористической опасности

Курский губернатор опроверг повышение уровня террористической опасности - РИА Новости, 15.04.2022

Курский губернатор опроверг повышение уровня террористической опасности

Губернатор Курской области Роман Старовойт опроверг сообщения о повышении уровня террористической опасности в регионе с желтого до красного. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T20:14

2022-04-15T20:14

2022-04-15T20:14

роман старовойт

украина

курская область

россия

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт опроверг сообщения о повышении уровня террористической опасности в регионе с желтого до красного."Друзья, очередная информационная атака: курянам звонят и рассказывают про повышение террористического уровня опасности до красного, про эвакуацию и что необходимо явиться в военкомат. Все это дезинформация. Прошу вас доверять только официальным источникам!" - написал Старовойт в своем Telegram-канале.В понедельник средний из трех существующих уровней террористической опасности – желтый - был введен в граничащих с Украиной Белгородской, Курской и Брянской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, в нескольких районах и городах на севере Крыма.

https://ria.ru/20220414/shkoly-1783522623.html

украина

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

роман старовойт, украина, курская область, россия, общество