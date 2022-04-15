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Курский губернатор опроверг повышение уровня террористической опасности - РИА Новости, 15.04.2022
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Курский губернатор опроверг повышение уровня террористической опасности
Курский губернатор опроверг повышение уровня террористической опасности - РИА Новости, 15.04.2022
Курский губернатор опроверг повышение уровня террористической опасности
Губернатор Курской области Роман Старовойт опроверг сообщения о повышении уровня террористической опасности в регионе с желтого до красного. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T20:14
2022-04-15T20:14
роман старовойт
украина
курская область
россия
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт опроверг сообщения о повышении уровня террористической опасности в регионе с желтого до красного."Друзья, очередная информационная атака: курянам звонят и рассказывают про повышение террористического уровня опасности до красного, про эвакуацию и что необходимо явиться в военкомат. Все это дезинформация. Прошу вас доверять только официальным источникам!" - написал Старовойт в своем Telegram-канале.В понедельник средний из трех существующих уровней террористической опасности – желтый - был введен в граничащих с Украиной Белгородской, Курской и Брянской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, в нескольких районах и городах на севере Крыма.
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роман старовойт, украина, курская область, россия, общество
20:14 15.04.2022
 
Курский губернатор опроверг повышение уровня террористической опасности

Курский губернатор Старовойт опроверг слухи о повышении уровня террористической опасности

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт опроверг сообщения о повышении уровня террористической опасности в регионе с желтого до красного.
"Друзья, очередная информационная атака: курянам звонят и рассказывают про повышение террористического уровня опасности до красного, про эвакуацию и что необходимо явиться в военкомат. Все это дезинформация. Прошу вас доверять только официальным источникам!" - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
В понедельник средний из трех существующих уровней террористической опасности – желтый - был введен в граничащих с Украиной Белгородской, Курской и Брянской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, в нескольких районах и городах на севере Крыма.
Школьные стулья - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 14:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Брянской области часть школ переводят на дистанционное обучение
 
Роман СтаровойтУкраинаКурская областьРоссияОбщество
 
 
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