https://ria.ru/20220415/starovoyt-1783815107.html
Курский губернатор опроверг повышение уровня террористической опасности
Курский губернатор опроверг повышение уровня террористической опасности - РИА Новости, 15.04.2022
Курский губернатор опроверг повышение уровня террористической опасности
Губернатор Курской области Роман Старовойт опроверг сообщения о повышении уровня террористической опасности в регионе с желтого до красного. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T20:14
2022-04-15T20:14
2022-04-15T20:14
роман старовойт
украина
курская область
россия
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт опроверг сообщения о повышении уровня террористической опасности в регионе с желтого до красного."Друзья, очередная информационная атака: курянам звонят и рассказывают про повышение террористического уровня опасности до красного, про эвакуацию и что необходимо явиться в военкомат. Все это дезинформация. Прошу вас доверять только официальным источникам!" - написал Старовойт в своем Telegram-канале.В понедельник средний из трех существующих уровней террористической опасности – желтый - был введен в граничащих с Украиной Белгородской, Курской и Брянской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, в нескольких районах и городах на севере Крыма.
https://ria.ru/20220414/shkoly-1783522623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, украина, курская область, россия, общество
Курский губернатор опроверг повышение уровня террористической опасности
Курский губернатор Старовойт опроверг слухи о повышении уровня террористической опасности