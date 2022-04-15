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В ходе спецоперации на Украине важно "завершить начатое", считает Володин - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/spetsoperatsiya-1783820278.html
В ходе спецоперации на Украине важно "завершить начатое", считает Володин
В ходе спецоперации на Украине важно "завершить начатое", считает Володин - РИА Новости, 15.04.2022
В ходе спецоперации на Украине важно "завершить начатое", считает Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в ходе специальной военной операции на Украине важно "завершить начатое", а именно - денацификацию, демилитаризацию РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T20:41
2022-04-15T20:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
украина
россия
луганская народная республика
нато
вячеслав володин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в ходе специальной военной операции на Украине важно "завершить начатое", а именно - денацификацию, демилитаризацию страны и обеспечение безопасности граждан России."Важно завершить начатое. Добиться реализации поставленных задач: денацификации и демилитаризации Украины, защиты наших граждан и соотечественников в Донецкой и Луганской народных республиках. Обеспечить безопасность граждан Российской Федерации", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, в последнем на данный момент интервью Владимир Зеленский признал, что Украина готовилась к войне, а также рассказал, что для этого завозилось оружие и предпринимались попытки вступить в НАТО. "Но до начала специальной военной операции он говорил ровно об обратном, обманывая своих граждан, нас, весь мир", - пояснил парламентарий."Украинская власть совершила преступление против человечества, за которое ей придется понести наказание. Задумайтесь: что было бы, если бы Россия не начала специальную военную операцию? Где бы сегодня велись боевые действия? Какими бы тогда были разрушения, жертвы? Ответ очевиден. Вероломство Киева — с огромным количеством раненых и погибших — было предотвращено", - добавил Володин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
россия
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, луганская народная республика, нато, вячеслав володин
20:41 15.04.2022 (обновлено: 20:56 15.04.2022)
 
В ходе спецоперации на Украине важно "завершить начатое", считает Володин

Спикер Госдумы Володин считает, что в ходе спецоперации на Украине важно завершить начатое

© РИА НовостиСотрудники Росгвардии с собакой в Херсонской области
Сотрудники Росгвардии с собакой в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости
Сотрудники Росгвардии с собакой в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в ходе специальной военной операции на Украине важно "завершить начатое", а именно - денацификацию, демилитаризацию страны и обеспечение безопасности граждан России.
"Важно завершить начатое. Добиться реализации поставленных задач: денацификации и демилитаризации Украины, защиты наших граждан и соотечественников в Донецкой и Луганской народных республиках. Обеспечить безопасность граждан Российской Федерации", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 20:20
Politico: Россия выигрывает на фоне спецоперации на Украине
По его словам, в последнем на данный момент интервью Владимир Зеленский признал, что Украина готовилась к войне, а также рассказал, что для этого завозилось оружие и предпринимались попытки вступить в НАТО. "Но до начала специальной военной операции он говорил ровно об обратном, обманывая своих граждан, нас, весь мир", - пояснил парламентарий.
"Украинская власть совершила преступление против человечества, за которое ей придется понести наказание. Задумайтесь: что было бы, если бы Россия не начала специальную военную операцию? Где бы сегодня велись боевые действия? Какими бы тогда были разрушения, жертвы? Ответ очевиден. Вероломство Киева — с огромным количеством раненых и погибших — было предотвращено", - добавил Володин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаНАТОВячеслав Володин
 
 
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