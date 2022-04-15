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Строительство школы на 450 мест началось в городском округе Раменское - РИА Новости, 15.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220415/shkola-1783734213.html
Строительство школы на 450 мест началось в городском округе Раменское
Строительство школы на 450 мест началось в городском округе Раменское - РИА Новости, 15.04.2022
Строительство школы на 450 мест началось в городском округе Раменское
Строительство школы на 450 мест началось в селе Строкино городского округа Раменское Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:04
2022-04-15T15:04
новости подмосковья
общество
образование - общество
московская область (подмосковье)
раменское
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Строительство школы на 450 мест началось в селе Строкино городского округа Раменское Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья."Подрядчик приступил к работам подготовительного этапа: ведется планировка территории, устройство подъездных путей, а также организация мест складирования и хранения материалов", – уточнили в ведомстве.В пресс-службе добавили, что новом трехэтажном здании школы будут учиться старшие классы. Проектом предусмотрены медкабинет, актовый зал на 300 мест и мастерские. На прилегающей территории проведут озеленение и благоустройство. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.
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московская область (подмосковье)
раменское
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общество, образование - общество, московская область (подмосковье), раменское
15:04 15.04.2022
 

Строительство школы на 450 мест началось в городском округе Раменское

© Фото : портал Правительства Московской областиСтроительство школы на 450 мест началось в городском округе Раменское
Строительство школы на 450 мест началось в городском округе Раменское - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : портал Правительства Московской области
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Строительство школы на 450 мест началось в селе Строкино городского округа Раменское Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
"Подрядчик приступил к работам подготовительного этапа: ведется планировка территории, устройство подъездных путей, а также организация мест складирования и хранения материалов", – уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что новом трехэтажном здании школы будут учиться старшие классы. Проектом предусмотрены медкабинет, актовый зал на 300 мест и мастерские. На прилегающей территории проведут озеленение и благоустройство. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.
Архкомиссия Подмосковья утвердила проект школы на 1735 мест в Мытищах - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 14:15Новости Подмосковья
Архкомиссия Подмосковья утвердила проект школы на 1735 мест в Мытищах
 
Новости ПодмосковьяОбществоОбразование - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Раменское
 
 
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