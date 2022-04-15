https://ria.ru/20220415/shkola-1783734213.html

Строительство школы на 450 мест началось в городском округе Раменское

Строительство школы на 450 мест началось в городском округе Раменское - РИА Новости, 15.04.2022

Строительство школы на 450 мест началось в городском округе Раменское

Строительство школы на 450 мест началось в селе Строкино городского округа Раменское Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:04

2022-04-15T15:04

2022-04-15T15:04

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Строительство школы на 450 мест началось в селе Строкино городского округа Раменское Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья."Подрядчик приступил к работам подготовительного этапа: ведется планировка территории, устройство подъездных путей, а также организация мест складирования и хранения материалов", – уточнили в ведомстве.В пресс-службе добавили, что новом трехэтажном здании школы будут учиться старшие классы. Проектом предусмотрены медкабинет, актовый зал на 300 мест и мастерские. На прилегающей территории проведут озеленение и благоустройство. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

https://ria.ru/20220311/shkola-1777660200.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, образование - общество, московская область (подмосковье), раменское