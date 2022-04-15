https://ria.ru/20220415/shaveddinov-1783755696.html
МВД объявило в розыск экс-сотрудника ФБК* Шаведдинова
МВД объявило в розыск экс-сотрудника ФБК* Шаведдинова - РИА Новости, 15.04.2022
МВД объявило в розыск экс-сотрудника ФБК* Шаведдинова
МВД РФ объявило в розыск экс-сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Руслана Шаведдинова (внесен в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:20
2022-04-15T16:20
2022-04-15T16:20
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
алексей навальный
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск экс-сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Руслана Шаведдинова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос на сайте МВД. О какой статье идет речь - не уточняется.Осенью прошлого года СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по статьям о создании и руководстве, а также участии в экстремистском сообществе в отношении Алексея Навального и его соратников, в числе которых упоминался Шаведдинов.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20220414/sobol-1783518270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), алексей навальный
МВД объявило в розыск экс-сотрудника ФБК* Шаведдинова
МВД объявило в розыск по неназванной статье УК экс-сотрудника ФБК* Шаведдинова