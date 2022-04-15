https://ria.ru/20220415/shaveddinov-1783755696.html

МВД объявило в розыск экс-сотрудника ФБК* Шаведдинова

МВД объявило в розыск экс-сотрудника ФБК* Шаведдинова - РИА Новости, 15.04.2022

МВД объявило в розыск экс-сотрудника ФБК* Шаведдинова

МВД РФ объявило в розыск экс-сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Руслана Шаведдинова (внесен в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:20

2022-04-15T16:20

2022-04-15T16:20

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

алексей навальный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск экс-сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Руслана Шаведдинова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос на сайте МВД. О какой статье идет речь - не уточняется.Осенью прошлого года СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по статьям о создании и руководстве, а также участии в экстремистском сообществе в отношении Алексея Навального и его соратников, в числе которых упоминался Шаведдинов.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20220414/sobol-1783518270.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), алексей навальный