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Новак призвал учитывать интересы России как лидера энергетической отрасли - РИА Новости, 15.04.2022
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Новак призвал учитывать интересы России как лидера энергетической отрасли
Новак призвал учитывать интересы России как лидера энергетической отрасли - РИА Новости, 15.04.2022
Новак призвал учитывать интересы России как лидера энергетической отрасли
Развитие экономики и топливно-энергетического комплекса в мире невозможно без учета интересов России, которая занимает лидирующую позицию в мировой... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:32
2022-04-15T14:51
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Развитие экономики и топливно-энергетического комплекса в мире невозможно без учета интересов России, которая занимает лидирующую позицию в мировой энергетической отрасли, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Без учета интересов Российской Федерации, равноправного диалога и нахождения компромиссов невозможно стабильное развитие отраслей ТЭК, а значит, и экономики во всем мире", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".Вице-премьер напомнил, что в результате введения западных санкций против России случился кризис на мировых энергетических, а затем производственных, продовольственных рынках и рынке труда. По его словам, это подтверждает "статус нашей страны как лидера мировой энергетической отрасли и ведущего участника экономической системы планеты".
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экономика, россия, александр новак
14:32 15.04.2022 (обновлено: 14:51 15.04.2022)
 
Новак призвал учитывать интересы России как лидера энергетической отрасли

Вице-премьер Новак: развитие экономики невозможно без учета интересов России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Развитие экономики и топливно-энергетического комплекса в мире невозможно без учета интересов России, которая занимает лидирующую позицию в мировой энергетической отрасли, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Без учета интересов Российской Федерации, равноправного диалога и нахождения компромиссов невозможно стабильное развитие отраслей ТЭК, а значит, и экономики во всем мире", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
Вице-премьер напомнил, что в результате введения западных санкций против России случился кризис на мировых энергетических, а затем производственных, продовольственных рынках и рынке труда. По его словам, это подтверждает "статус нашей страны как лидера мировой энергетической отрасли и ведущего участника экономической системы планеты".
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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Новак: компании в сфере ТЭК покидают Россию в основном не добровольно
 
ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
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