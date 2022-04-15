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Новак призвал учитывать интересы России как лидера энергетической отрасли
Новак призвал учитывать интересы России как лидера энергетической отрасли - РИА Новости, 15.04.2022
Новак призвал учитывать интересы России как лидера энергетической отрасли
Развитие экономики и топливно-энергетического комплекса в мире невозможно без учета интересов России, которая занимает лидирующую позицию в мировой... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:32
2022-04-15T14:32
2022-04-15T14:51
экономика
россия
александр новак
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Развитие экономики и топливно-энергетического комплекса в мире невозможно без учета интересов России, которая занимает лидирующую позицию в мировой энергетической отрасли, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Без учета интересов Российской Федерации, равноправного диалога и нахождения компромиссов невозможно стабильное развитие отраслей ТЭК, а значит, и экономики во всем мире", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".Вице-премьер напомнил, что в результате введения западных санкций против России случился кризис на мировых энергетических, а затем производственных, продовольственных рынках и рынке труда. По его словам, это подтверждает "статус нашей страны как лидера мировой энергетической отрасли и ведущего участника экономической системы планеты".
https://ria.ru/20220415/tek-1783725241.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, александр новак
14:32 15.04.2022 (обновлено: 14:51 15.04.2022)
Новак призвал учитывать интересы России как лидера энергетической отрасли
Вице-премьер Новак: развитие экономики невозможно без учета интересов России