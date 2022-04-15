https://ria.ru/20220415/rossiya-1783726677.html

Новак призвал учитывать интересы России как лидера энергетической отрасли

Новак призвал учитывать интересы России как лидера энергетической отрасли - РИА Новости, 15.04.2022

Новак призвал учитывать интересы России как лидера энергетической отрасли

Развитие экономики и топливно-энергетического комплекса в мире невозможно без учета интересов России, которая занимает лидирующую позицию в мировой... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:32

2022-04-15T14:32

2022-04-15T14:51

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Развитие экономики и топливно-энергетического комплекса в мире невозможно без учета интересов России, которая занимает лидирующую позицию в мировой энергетической отрасли, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Без учета интересов Российской Федерации, равноправного диалога и нахождения компромиссов невозможно стабильное развитие отраслей ТЭК, а значит, и экономики во всем мире", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".Вице-премьер напомнил, что в результате введения западных санкций против России случился кризис на мировых энергетических, а затем производственных, продовольственных рынках и рынке труда. По его словам, это подтверждает "статус нашей страны как лидера мировой энергетической отрасли и ведущего участника экономической системы планеты".

https://ria.ru/20220415/tek-1783725241.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, александр новак