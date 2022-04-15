РКН заблокировал русскую службу The Moscow Times за материал о спецоперации
Роскомнадзор заблокировал русскую службу The Moscow Times за материал о спецоперации
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Русская служба The Moscow Times сообщила, что РКН заблокировал их сайт за материал, касающийся спецоперации РФ на Украине.
На сайте сообщается, что проверка Telegram-ботом RKN block check показала, что IP-адрес сайта The Moscow Times блокируется на основании решения Генпрокуратуры, однако редакция пока не получала никаких уведомлений от государственных органов.
"Универсальный сервис проверки ограничений от Роскомнадзора подтверждает, что этот IP-адрес заблокирован на основании решения Генпрокуратуры 27-31-2022/Ид4988-22 от 12.04.2022", - сообщается на сайте.
Отмечается, что в копии выгрузки реестра запрещенной в РФ информации также упоминается это решение и указан данный материал Moscow Times, касающийся спецоперации РФ.