https://ria.ru/20220415/roskomnadzor-1783718671.html

РКН заблокировал русскую службу The Moscow Times за материал о спецоперации

РКН заблокировал русскую службу The Moscow Times за материал о спецоперации - РИА Новости, 15.04.2022

РКН заблокировал русскую службу The Moscow Times за материал о спецоперации

Русская служба The Moscow Times сообщила, что РКН заблокировал их сайт за материал, касающийся спецоперации РФ на Украине. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:04

2022-04-15T14:04

2022-04-15T14:04

технологии

россия

the moscow times

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Русская служба The Moscow Times сообщила, что РКН заблокировал их сайт за материал, касающийся спецоперации РФ на Украине.На сайте сообщается, что проверка Telegram-ботом RKN block check показала, что IP-адрес сайта The Moscow Times блокируется на основании решения Генпрокуратуры, однако редакция пока не получала никаких уведомлений от государственных органов.Отмечается, что в копии выгрузки реестра запрещенной в РФ информации также упоминается это решение и указан данный материал Moscow Times, касающийся спецоперации РФ.

https://ria.ru/20220411/google-1782936598.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, the moscow times, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситуация в днр и лнр