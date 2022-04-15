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РКН заблокировал русскую службу The Moscow Times за материал о спецоперации - РИА Новости, 15.04.2022
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РКН заблокировал русскую службу The Moscow Times за материал о спецоперации
РКН заблокировал русскую службу The Moscow Times за материал о спецоперации - РИА Новости, 15.04.2022
РКН заблокировал русскую службу The Moscow Times за материал о спецоперации
Русская служба The Moscow Times сообщила, что РКН заблокировал их сайт за материал, касающийся спецоперации РФ на Украине. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:04
2022-04-15T14:04
технологии
россия
the moscow times
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Русская служба The Moscow Times сообщила, что РКН заблокировал их сайт за материал, касающийся спецоперации РФ на Украине.На сайте сообщается, что проверка Telegram-ботом RKN block check показала, что IP-адрес сайта The Moscow Times блокируется на основании решения Генпрокуратуры, однако редакция пока не получала никаких уведомлений от государственных органов.Отмечается, что в копии выгрузки реестра запрещенной в РФ информации также упоминается это решение и указан данный материал Moscow Times, касающийся спецоперации РФ.
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РИА Новости
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технологии, россия, the moscow times, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситуация в днр и лнр
14:04 15.04.2022
 
РКН заблокировал русскую службу The Moscow Times за материал о спецоперации

Роскомнадзор заблокировал русскую службу The Moscow Times за материал о спецоперации

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Русская служба The Moscow Times сообщила, что РКН заблокировал их сайт за материал, касающийся спецоперации РФ на Украине.
На сайте сообщается, что проверка Telegram-ботом RKN block check показала, что IP-адрес сайта The Moscow Times блокируется на основании решения Генпрокуратуры, однако редакция пока не получала никаких уведомлений от государственных органов.
"Универсальный сервис проверки ограничений от Роскомнадзора подтверждает, что этот IP-адрес заблокирован на основании решения Генпрокуратуры 27-31-2022/Ид4988-22 от 12.04.2022", - сообщается на сайте.
Отмечается, что в копии выгрузки реестра запрещенной в РФ информации также упоминается это решение и указан данный материал Moscow Times, касающийся спецоперации РФ.
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ТехнологииРоссияThe Moscow TimesФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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