https://ria.ru/20220415/remont-1783692719.html

В Нижегородской детской областной больнице начался капитальный ремонт

В Нижегородской детской областной больнице начался капитальный ремонт - РИА Новости, 15.04.2022

В Нижегородской детской областной больнице начался капитальный ремонт

Капитальный ремонт начался в нижегородской детской областной клинической больнице, во время ремонта детям по-прежнему будут оказывать помощь, сообщает... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:35

2022-04-15T12:35

2022-04-15T12:35

нижегородская область

общество

михаил мишустин

глеб никитин

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Капитальный ремонт начался в нижегородской детской областной клинической больнице, во время ремонта детям по-прежнему будут оказывать помощь, сообщает пресс-служба правительства региона."Решение о выделении средств на капремонт нижегородской областной детской больницы и закупку оборудования утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин после визита в наш регион в августе прошлого года. Капитальный ремонт в медучреждении уже начался. Хочу поблагодарить правительство страны за поддержку такого важного для нас социального объекта. В больнице ежегодно проходят лечение более 20 тысяч юных нижегородцев. Здесь десятки отделений различного профиля, и от качества оказания медицинской помощи зависит здоровье наших детей", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.На проведение строительных, отделочных и прочих видов работ из федерального и областного бюджетов направят по 764,8 миллиона рублей в 2022 и 2023 году и еще 942,9 миллиона рублей в 2024. В целом за три года ремонтных работ объем финансирования достигнет почти 2,5 миллиарда рублей."Очень важно, что во время проведения ремонта помощь детям по-прежнему будет оказываться. Медицинские специалисты распределят потоки пациентов с учетом действующего коечного фонда, чтобы у нижегородцев сохранялась возможность получать лечение в полном объеме", - добавил Никитин.Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, ремонт начался с помещений здания литеры "Г". Всего же у детской областной больницы 14 корпусов."Благодаря капремонту больница существенно преобразится, работы уже идут полным ходом, и они впервые за последние 30 лет столь масштабны. В результате в медицинском учреждении появятся комфортные палаты, холлы, будет создана особая рекреационная зона, предназначенная для отдыха пациентов", - рассказал Мелик-Гусейнов.По его словам, качественное видоизменение позволит медучреждению получить статус больницы с третьим – самым высоким – уровнем организации оказания медицинской помощи. Кроме того, на озелененной территории у зданий больницы будут проложены кольцевые маршруты для прогулок пациентов и посетителей, терренкуры для оздоровительной ходьбы, которыми будет удобно пользоваться в любое время года. На площадках для отдыха установят скамейки, беседки и урны. Также на территории областной детской больницы появятся парковки, игровые площадки.

https://ria.ru/20220414/blagoustroystvo-1783544902.html

https://ria.ru/20220407/poezda-1782342669.html

https://ria.ru/20220323/ekonomika-1779676624.html

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, михаил мишустин, глеб никитин, нижегородская область, россия