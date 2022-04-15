https://ria.ru/20220415/putin-1783706068.html

Путин обсуждает с Совбезом работу над концепцией гуманитарной политики

Путин обсуждает с Совбезом работу над концепцией гуманитарной политики - РИА Новости, 15.04.2022

Путин обсуждает с Совбезом работу над концепцией гуманитарной политики

Работа в рамках концепции гуманитарной политики должна соответствовать национальным интересам РФ на ближайшую, среднесрочную и более отдалённую перспективу,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:28

2022-04-15T13:28

2022-04-15T14:30

общество

сергей лавров

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Работа в рамках концепции гуманитарной политики должна соответствовать национальным интересам РФ на ближайшую, среднесрочную и более отдалённую перспективу, сообщил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ."В нашей повестке дня сегодня очень важный вопрос – обсуждение концепции гуманитарной политики Российской Федерации, с тем чтобы наша совместная работа, координация на этом направлении полностью соответствовала национальным интересам России на ближайшую, среднесрочную и на более отдалённую перспективу", - сказал Путин и предоставил слово докладчику - главе МИД РФ Сергею Лаврову.

https://ria.ru/20220415/soveschanie-1783700185.html

россия

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Владимир Путин обсуждает с Совбезом РФ вопросы гуманитарной политики Работа в рамках концепции гуманитарной политики должна соответствовать национальным интересам РФ на ближайшую, среднесрочную и более отдалённую перспективу, сообщил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ. 2022-04-15T13:28 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей лавров, россия, владимир путин