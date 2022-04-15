https://ria.ru/20220415/putin-1783706068.html
Путин обсуждает с Совбезом работу над концепцией гуманитарной политики
Путин обсуждает с Совбезом работу над концепцией гуманитарной политики - РИА Новости, 15.04.2022
Путин обсуждает с Совбезом работу над концепцией гуманитарной политики
Работа в рамках концепции гуманитарной политики должна соответствовать национальным интересам РФ на ближайшую, среднесрочную и более отдалённую перспективу,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:28
2022-04-15T13:28
2022-04-15T14:30
общество
сергей лавров
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Работа в рамках концепции гуманитарной политики должна соответствовать национальным интересам РФ на ближайшую, среднесрочную и более отдалённую перспективу, сообщил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ."В нашей повестке дня сегодня очень важный вопрос – обсуждение концепции гуманитарной политики Российской Федерации, с тем чтобы наша совместная работа, координация на этом направлении полностью соответствовала национальным интересам России на ближайшую, среднесрочную и на более отдалённую перспективу", - сказал Путин и предоставил слово докладчику - главе МИД РФ Сергею Лаврову.
https://ria.ru/20220415/soveschanie-1783700185.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Владимир Путин обсуждает с Совбезом РФ вопросы гуманитарной политики
Работа в рамках концепции гуманитарной политики должна соответствовать национальным интересам РФ на ближайшую, среднесрочную и более отдалённую перспективу, сообщил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
2022-04-15T13:28
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, сергей лавров, россия, владимир путин
13:28 15.04.2022 (обновлено: 14:30 15.04.2022)
Путин обсуждает с Совбезом работу над концепцией гуманитарной политики
Президент Путин обсуждает с Совбезом работу над концепцией гуманитарной политики