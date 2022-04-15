https://ria.ru/20220415/promyshlennost-1783715181.html
Пензенский губернатор рассказал о планах развития промышленности региона
Пензенский губернатор рассказал о планах развития промышленности региона - РИА Новости, 15.04.2022
Пензенский губернатор рассказал о планах развития промышленности региона
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко озвучил планы по развитию промышленности региона, одним из ключевых направлений работы станет поддержка... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:57
2022-04-15T13:57
2022-04-15T13:57
пензенская область
экономика
пензенская область
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко озвучил планы по развитию промышленности региона, одним из ключевых направлений работы станет поддержка предприятий в условиях внешних санкций, регион запустит новую программу льготного кредитования для предприятий обрабатывающей промышленности, сообщила пресс-служба правительства региона."Одним из ключевых направлений станет оказание поддержки промышленным предприятиям, пострадавшим от введения санкций. На 2022 год промышленными предприятиями запланирована модернизация производств и реализация инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 миллиарда рублей", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства в Telegram-канале.Губернатор в пятницу выступил перед депутатами законодательного собрания области с докладом об итогах деятельности регионального правительства в 2021 году. Он поручил правительству области разработать и запустить новый льготный кредит для предприятий обрабатывающей промышленности, который будут выдавать на базе регионального фонда "Поручитель", на докапитализацию которого глава региона поручил направить 24 миллиона рублей. Также молодым предпринимателям и тем, кто реализует проекты в социальной сфере, начнут выдавать областные гранты."Я прошу сразу же после принятия соответствующего решения довести все выделенные средства до получателей и обеспечить качественное освоение каждого бюджетного рубля. Ситуация требует от нас максимальной ответственности и слаженности в работе", - подчеркнул Мельниченко.Он также поручил министерству экономического развития и промышленности области рассмотреть возможность освобождения управляющих компаний индустриальных парков и промышленных технопарков от уплаты налога на имущество организаций, продолжить привлечение резидентов на площадки индустриальных парков и территорий опережающего социально-экономического развития, а также обеспечить резидентами создание не менее 500 рабочих мест.
https://ria.ru/20220415/ekonomika-1783686125.html
https://ria.ru/20220413/turizm-1783411201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, пензенская область, олег мельниченко
Пензенский губернатор рассказал о планах развития промышленности региона
Глава Пензенской области Мельниченко рассказал о планах развития промышленности региона
ПЕНЗА, 15 апр - РИА Новости.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко озвучил планы по развитию промышленности региона, одним из ключевых направлений работы станет поддержка предприятий в условиях внешних санкций, регион запустит новую программу льготного кредитования для предприятий обрабатывающей промышленности, сообщила
пресс-служба правительства региона.
"Одним из ключевых направлений станет оказание поддержки промышленным предприятиям, пострадавшим от введения санкций. На 2022 год промышленными предприятиями запланирована модернизация производств и реализация инвестиционных проектов на общую сумму 2,7 миллиарда рублей", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства в Telegram-канале.
Губернатор в пятницу выступил перед депутатами законодательного собрания области с докладом об итогах деятельности регионального правительства в 2021 году. Он поручил правительству области разработать и запустить новый льготный кредит для предприятий обрабатывающей промышленности, который будут выдавать на базе регионального фонда "Поручитель", на докапитализацию которого глава региона поручил направить 24 миллиона рублей. Также молодым предпринимателям и тем, кто реализует проекты в социальной сфере, начнут выдавать областные гранты.
"Я прошу сразу же после принятия соответствующего решения довести все выделенные средства до получателей и обеспечить качественное освоение каждого бюджетного рубля. Ситуация требует от нас максимальной ответственности и слаженности в работе", - подчеркнул Мельниченко.
Он также поручил министерству экономического развития и промышленности области рассмотреть возможность освобождения управляющих компаний индустриальных парков и промышленных технопарков от уплаты налога на имущество организаций, продолжить привлечение резидентов на площадки индустриальных парков и территорий опережающего социально-экономического развития, а также обеспечить резидентами создание не менее 500 рабочих мест.