18:25 15.04.2022 (обновлено: 18:35 15.04.2022)
Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля "Ночь Юрия Гагарина"
Путин поприветствовал участников и гостей международного фестиваля "Ночь Юрия Гагарина"
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного фестиваля "Ночь Юрия Гагарина", подчеркнув, что фестиваль привлечёт интерес самой широкой аудитории, послужит популяризации достижений российской космической науки, сбережению памяти о подвиге космонавта и его жизненном пути, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Убеждён, что фестиваль привлечёт интерес самой широкой аудитории, послужит популяризации достижений российской космической науки, сбережению памяти о подвиге Юрия Гагарина и его жизненном пути", - говорится в сообщении.
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Он отметил, что на фестивале рассказывают о мужестве и смелости отечественных исследователей-первопроходцев, знакомят с результатами многолетнего труда учёных, конструкторов, инженеров, которые совершают открытия, способствуют освоению околоземного пространства, закладывают основу для будущих свершений России в космосе.
"Ваш фестиваль, собравший вместе гостей из разных регионов нашей страны и зарубежья – это событие большого образовательного, просветительского значения", - добавил президент.
Путин пожелал участникам и гостям фестиваля ярких впечатлений, успехов и всего наилучшего.