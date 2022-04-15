https://ria.ru/20220415/privetstvie-1783793795.html

Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля "Ночь Юрия Гагарина"

Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля "Ночь Юрия Гагарина" - РИА Новости, 15.04.2022

Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля "Ночь Юрия Гагарина"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного фестиваля "Ночь Юрия Гагарина", подчеркнув, что фестиваль привлечёт интерес... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T18:25

2022-04-15T18:25

2022-04-15T18:35

юрий гагарин (космонавт)

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного фестиваля "Ночь Юрия Гагарина", подчеркнув, что фестиваль привлечёт интерес самой широкой аудитории, послужит популяризации достижений российской космической науки, сбережению памяти о подвиге космонавта и его жизненном пути, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Убеждён, что фестиваль привлечёт интерес самой широкой аудитории, послужит популяризации достижений российской космической науки, сбережению памяти о подвиге Юрия Гагарина и его жизненном пути", - говорится в сообщении.Он отметил, что на фестивале рассказывают о мужестве и смелости отечественных исследователей-первопроходцев, знакомят с результатами многолетнего труда учёных, конструкторов, инженеров, которые совершают открытия, способствуют освоению околоземного пространства, закладывают основу для будущих свершений России в космосе. "Ваш фестиваль, собравший вместе гостей из разных регионов нашей страны и зарубежья – это событие большого образовательного, просветительского значения", - добавил президент.Путин пожелал участникам и гостям фестиваля ярких впечатлений, успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20220412/vospominaniya-1783064477.html

https://ria.ru/20220412/kosmonavtika-1782904156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юрий гагарин (космонавт), россия, владимир путин, общество