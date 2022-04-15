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Москвичей предупредили о сильном дожде ночью - РИА Новости, 15.04.2022
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Москвичей предупредили о сильном дожде ночью
Москвичей предупредили о сильном дожде ночью - РИА Новости, 15.04.2022
Москвичей предупредили о сильном дожде ночью
Спасатели предупредили о сильном дожде ночью в Москве, а днем в субботу ожидаются мокрый снег и ветер до 15 метров в секунду, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:43
2022-04-15T17:43
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном дожде ночью в Москве, а днем в субботу ожидаются мокрый снег и ветер до 15 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет ночью с 15 на 16 апреля в Москве местами ожидается сильный дождь. Днем 16 апреля умеренные осадки в виде мокрого снега, местами усиление ветра до 15 метров в секунду. В течение дня понижение температуры воздуха до 1°С", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
17:43 15.04.2022
 
Москвичей предупредили о сильном дожде ночью

Москвичей предупредили о сильном дожде ночью и мокром снеге в субботу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном дожде ночью в Москве, а днем в субботу ожидаются мокрый снег и ветер до 15 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет ночью с 15 на 16 апреля в Москве местами ожидается сильный дождь. Днем 16 апреля умеренные осадки в виде мокрого снега, местами усиление ветра до 15 метров в секунду. В течение дня понижение температуры воздуха до 1°С", - говорится в сообщении.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 09:23
Москвичей предупредили о заморозках и гололеде в выходные
МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
 
ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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