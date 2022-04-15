https://ria.ru/20220415/pogoda-1783782660.html

Москвичей предупредили о сильном дожде ночью

Москвичей предупредили о сильном дожде ночью - РИА Новости, 15.04.2022

Москвичей предупредили о сильном дожде ночью

Спасатели предупредили о сильном дожде ночью в Москве, а днем в субботу ожидаются мокрый снег и ветер до 15 метров в секунду, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:43

2022-04-15T17:43

2022-04-15T17:43

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном дожде ночью в Москве, а днем в субботу ожидаются мокрый снег и ветер до 15 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет ночью с 15 на 16 апреля в Москве местами ожидается сильный дождь. Днем 16 апреля умеренные осадки в виде мокрого снега, местами усиление ветра до 15 метров в секунду. В течение дня понижение температуры воздуха до 1°С", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20220415/sneg-1783650211.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр