https://ria.ru/20220415/podmoskove-1783761066.html

Производство офисной и бытовой мебели расширят в Подмосковье

Производство офисной и бытовой мебели расширят в Подмосковье - РИА Новости, 15.04.2022

Производство офисной и бытовой мебели расширят в Подмосковье

Компания MKR Group расширит производство офисной и бытовой мебели в рамках инвестиционного проекта на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:44

2022-04-15T16:44

2022-04-15T16:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мебель

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Компания MKR Group расширит производство офисной и бытовой мебели в рамках инвестиционного проекта на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Для расширения производства MKR Group приобрела участок площадью 1 гектар в городском округе Домодедово. На сегодняшний день ведутся предпроектные работы"Плановый объем инвестиций в проект MKR Group превышает 100 миллионов рублей. Новое производство позволит создать порядка 60 рабочих мест для жителей нашего региона. Проект также значительно поспособствует импортозамещению в сфере производства мебели и позволит заменить импортные аналоги", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.

https://ria.ru/20220415/shkola-1783734213.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мебель