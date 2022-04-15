Рейтинг@Mail.ru
Производство офисной и бытовой мебели расширят в Подмосковье - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220415/podmoskove-1783761066.html
Производство офисной и бытовой мебели расширят в Подмосковье
Производство офисной и бытовой мебели расширят в Подмосковье - РИА Новости, 15.04.2022
Производство офисной и бытовой мебели расширят в Подмосковье
Компания MKR Group расширит производство офисной и бытовой мебели в рамках инвестиционного проекта на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:44
2022-04-15T16:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мебель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783761199_163:92:1280:720_1920x0_80_0_0_056020a23a66ed067b6df6c15fc8ddd2.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Компания MKR Group расширит производство офисной и бытовой мебели в рамках инвестиционного проекта на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Для расширения производства MKR Group приобрела участок площадью 1 гектар в городском округе Домодедово. На сегодняшний день ведутся предпроектные работы"Плановый объем инвестиций в проект MKR Group превышает 100 миллионов рублей. Новое производство позволит создать порядка 60 рабочих мест для жителей нашего региона. Проект также значительно поспособствует импортозамещению в сфере производства мебели и позволит заменить импортные аналоги", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
https://ria.ru/20220415/shkola-1783734213.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783761199_182:0:1142:720_1920x0_80_0_0_00e70d27442a1d1b9b22d09116c447e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), мебель
16:44 15.04.2022
 

Производство офисной и бытовой мебели расширят в Подмосковье

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиПроизводство офисной и бытовой мебели расширят в Подмосковье
Производство офисной и бытовой мебели расширят в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Компания MKR Group расширит производство офисной и бытовой мебели в рамках инвестиционного проекта на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Для расширения производства MKR Group приобрела участок площадью 1 гектар в городском округе Домодедово. На сегодняшний день ведутся предпроектные работы
Строительство школы на 450 мест началось в городском округе Раменское - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 15:04Новости Подмосковья
Строительство школы на 450 мест началось в городском округе Раменское
"Плановый объем инвестиций в проект MKR Group превышает 100 миллионов рублей. Новое производство позволит создать порядка 60 рабочих мест для жителей нашего региона. Проект также значительно поспособствует импортозамещению в сфере производства мебели и позволит заменить импортные аналоги", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мебель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала