https://ria.ru/20220415/podmoskove-1783756511.html
В Подмосковье подготовились к массовым посещениям кладбищ в праздники
В Подмосковье подготовились к массовым посещениям кладбищ в праздники - РИА Новости, 15.04.2022
В Подмосковье подготовились к массовым посещениям кладбищ в праздники
Кладбища Московской области готовы к дням массовых посещений во время православных праздников и в дни поминовения усопших, говорится в сообщении Главного... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:35
2022-04-15T16:35
2022-04-15T16:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
кладбища
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Кладбища Московской области готовы к дням массовых посещений во время православных праздников и в дни поминовения усопших, говорится в сообщении Главного управления региональной безопасности Подмосковья.В апреле – июне 2022 году пройдут несколько дней массовых посещений кладбищ: Вербное воскресенье – 17 апреля, Пасха 23 и 24 апреля, Красная горка – 1 мая, Радоница – 3 мая, День Победы – 9 мая и день Святой Троицы – 12 июня."В регионе привели в порядок все 1644 кладбища, на территории которых размещено более 2 миллионов захоронений. Каждый год около 1,5 миллиона человек прибывают туда, чтобы отдать дань почившим", - приводятся слова главы ведомства Романа Каратаева.Он добавил, что для удобства жителей Подмосковья, в рамках подготовки к массовому посещению, на кладбищах выполнены инженерные работы, подготовлены площадки для сбора мусора, накопительные баки с водой для технических нужд, песок и хозинвентарь, а также дополнительно оборудовано общественное пространство и инфраструктура, сформирована доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения.
https://ria.ru/20220414/sayt-1783601611.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), кладбища
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Кладбища Московской области готовы к дням массовых посещений во время православных праздников и в дни поминовения усопших, говорится в сообщении Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
В апреле – июне 2022 году пройдут несколько дней массовых посещений кладбищ: Вербное воскресенье – 17 апреля, Пасха 23 и 24 апреля, Красная горка – 1 мая, Радоница – 3 мая, День Победы – 9 мая и день Святой Троицы – 12 июня.
"В регионе привели в порядок все 1644 кладбища, на территории которых размещено более 2 миллионов захоронений. Каждый год около 1,5 миллиона человек прибывают туда, чтобы отдать дань почившим", - приводятся слова главы ведомства Романа Каратаева.
Он добавил, что для удобства жителей Подмосковья
, в рамках подготовки к массовому посещению, на кладбищах выполнены инженерные работы, подготовлены площадки для сбора мусора, накопительные баки с водой для технических нужд, песок и хозинвентарь, а также дополнительно оборудовано общественное пространство и инфраструктура, сформирована доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения.