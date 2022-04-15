https://ria.ru/20220415/podmoskove-1783756511.html

В Подмосковье подготовились к массовым посещениям кладбищ в праздники

В Подмосковье подготовились к массовым посещениям кладбищ в праздники - РИА Новости, 15.04.2022

В Подмосковье подготовились к массовым посещениям кладбищ в праздники

Кладбища Московской области готовы к дням массовых посещений во время православных праздников и в дни поминовения усопших, говорится в сообщении Главного... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:35

2022-04-15T16:35

2022-04-15T16:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

кладбища

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Кладбища Московской области готовы к дням массовых посещений во время православных праздников и в дни поминовения усопших, говорится в сообщении Главного управления региональной безопасности Подмосковья.В апреле – июне 2022 году пройдут несколько дней массовых посещений кладбищ: Вербное воскресенье – 17 апреля, Пасха 23 и 24 апреля, Красная горка – 1 мая, Радоница – 3 мая, День Победы – 9 мая и день Святой Троицы – 12 июня."В регионе привели в порядок все 1644 кладбища, на территории которых размещено более 2 миллионов захоронений. Каждый год около 1,5 миллиона человек прибывают туда, чтобы отдать дань почившим", - приводятся слова главы ведомства Романа Каратаева.Он добавил, что для удобства жителей Подмосковья, в рамках подготовки к массовому посещению, на кладбищах выполнены инженерные работы, подготовлены площадки для сбора мусора, накопительные баки с водой для технических нужд, песок и хозинвентарь, а также дополнительно оборудовано общественное пространство и инфраструктура, сформирована доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения.

https://ria.ru/20220414/sayt-1783601611.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), кладбища