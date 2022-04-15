https://ria.ru/20220415/podmoskove-1783676217.html

В Подмосковье стартовала программа помощи детям Донбасса

В Подмосковье стартовала программа помощи детям Донбасса - РИА Новости, 15.04.2022

В Подмосковье стартовала программа помощи детям Донбасса

Первые 10 семей в Московской области на следующей неделе примут под временную опеку детей из Донбасса в рамках гуманитарного проекта, о запуске которого объявил РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:35

2022-04-15T11:35

2022-04-15T11:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Первые 10 семей в Московской области на следующей неделе примут под временную опеку детей из Донбасса в рамках гуманитарного проекта, о запуске которого объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба облправительства.Как отмечается в сообщении, главная задача программы — найти родственников детей, оставшихся без попечения родителей или подобрать семью, в которой каждому ребенку будет комфортно и спокойно. Эту программу помогает реализовывать детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко, с которой Воробьев провел рабочую встречу."Чужих детей не бывает. Мы это помним, и поэтому постараемся помочь каждому, кто оказался в трудной ситуации. Наша встреча дала старт устройству в семьи из Подмосковья 25 детей. Но детей, которые остались без попечения родителей, к сожалению, гораздо больше. И это только первый шаг. Но важный и практический. Мы подобрали семьи уже с профилем, с портретом. Дети должны знать, куда они едут, чтобы это не было стрессом, чтобы их ждали. И наша задача - вместе эту работу провести", — привели в пресс-службе слова Воробьева.Ранее на этой неделе в Подмосковье стартовала акция "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи для жителей ЛДНР.С инициативой ее проведения выступили школьники области, ее поддержал губернатор региона.Дети и их родители 16 апреля могут принести в свою школу гуманитарную помощь, а затем присоединиться к общеобластному субботнику, который в этот день пройдет в каждом городском округе. Также помочь жителям ЛДНР можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тысячи добровольцев.

https://ria.ru/20220413/deti-siroty-1783327884.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев