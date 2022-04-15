https://ria.ru/20220415/podmoskove-1783676217.html
В Подмосковье стартовала программа помощи детям Донбасса
В Подмосковье стартовала программа помощи детям Донбасса - РИА Новости, 15.04.2022
В Подмосковье стартовала программа помощи детям Донбасса
Первые 10 семей в Московской области на следующей неделе примут под временную опеку детей из Донбасса в рамках гуманитарного проекта, о запуске которого объявил РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:35
2022-04-15T11:35
2022-04-15T11:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783675546_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4e0aabfe3e696b89f819d19ceb2dc24.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Первые 10 семей в Московской области на следующей неделе примут под временную опеку детей из Донбасса в рамках гуманитарного проекта, о запуске которого объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба облправительства.Как отмечается в сообщении, главная задача программы — найти родственников детей, оставшихся без попечения родителей или подобрать семью, в которой каждому ребенку будет комфортно и спокойно. Эту программу помогает реализовывать детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко, с которой Воробьев провел рабочую встречу."Чужих детей не бывает. Мы это помним, и поэтому постараемся помочь каждому, кто оказался в трудной ситуации. Наша встреча дала старт устройству в семьи из Подмосковья 25 детей. Но детей, которые остались без попечения родителей, к сожалению, гораздо больше. И это только первый шаг. Но важный и практический. Мы подобрали семьи уже с профилем, с портретом. Дети должны знать, куда они едут, чтобы это не было стрессом, чтобы их ждали. И наша задача - вместе эту работу провести", — привели в пресс-службе слова Воробьева.Ранее на этой неделе в Подмосковье стартовала акция "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи для жителей ЛДНР.С инициативой ее проведения выступили школьники области, ее поддержал губернатор региона.Дети и их родители 16 апреля могут принести в свою школу гуманитарную помощь, а затем присоединиться к общеобластному субботнику, который в этот день пройдет в каждом городском округе. Также помочь жителям ЛДНР можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тысячи добровольцев.
https://ria.ru/20220413/deti-siroty-1783327884.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783675546_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_89f7e3ebc862f1cd221b09cb6fb3c48f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Первые 10 семей в Московской области на следующей неделе примут под временную опеку детей из Донбасса в рамках гуманитарного проекта, о запуске которого объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба облправительства.
Как отмечается в сообщении, главная задача программы — найти родственников детей, оставшихся без попечения родителей или подобрать семью, в которой каждому ребенку будет комфортно и спокойно. Эту программу помогает реализовывать детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко, с которой Воробьев провел рабочую встречу.
"Чужих детей не бывает. Мы это помним, и поэтому постараемся помочь каждому, кто оказался в трудной ситуации. Наша встреча дала старт устройству в семьи из Подмосковья
25 детей. Но детей, которые остались без попечения родителей, к сожалению, гораздо больше. И это только первый шаг. Но важный и практический. Мы подобрали семьи уже с профилем, с портретом. Дети должны знать, куда они едут, чтобы это не было стрессом, чтобы их ждали. И наша задача - вместе эту работу провести", — привели в пресс-службе слова Воробьева.
Ранее на этой неделе в Подмосковье стартовала акция "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи для жителей ЛДНР.С инициативой ее проведения выступили школьники области, ее поддержал губернатор региона.
Дети и их родители 16 апреля могут принести в свою школу гуманитарную помощь, а затем присоединиться к общеобластному субботнику, который в этот день пройдет в каждом городском округе. Также помочь жителям ЛДНР можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тысячи добровольцев.
"Мы открыли волонтерские центры для приема гуманитарной помощи жителям Донбасса
24 февраля. За это время общими усилиями вместе со всеми неравнодушными организациями, компаниями, нашими жителями удалось собрать более тысячи тонн товаров. Почти 900 тонн уже оправлено в ЛДНР", - отметила министр Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.