https://ria.ru/20220415/palestina-1783717839.html

Почти 120 палестинцев пострадали в столкновениях у мечети Аль-Акса

Почти 120 палестинцев пострадали в столкновениях у мечети Аль-Акса - РИА Новости, 15.04.2022

Почти 120 палестинцев пострадали в столкновениях у мечети Аль-Акса

Почти 120 палестинцев пострадали в пятницу в столкновениях с силами безопасности Израиля на территории мечети Аль-Акса, сообщил Красный полумесяц. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:02

2022-04-15T14:02

2022-04-15T14:28

в мире

израиль

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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Почти 120 палестинцев пострадали в пятницу в столкновениях с силами безопасности Израиля на территории мечети Аль-Акса, сообщил Красный полумесяц."Более 117 палестинцев пострадали сегодня в столкновениях с израильской полицией в мечети Аль-Акса. Раненные были доставлены в больницу в городе Иерусалим", - говорится в заявлении.По информации палестинских СМИ, израильская полиция арестовала около 80 человек на территории мечети.Пресс-служба полиции Израиля сообщила, что после "инцидентов насилия, имевших место сегодня утром на Храмовой горе, израильская полиция продолжит обеспечивать и поддерживать свободу молитв во вторую пятницу Рамадана".В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны.

https://ria.ru/20220411/palestinets-1782819740.html

https://ria.ru/20220410/izrail-1782800720.html

израиль

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Дарья Буймова

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Столкновение между израильской полицией и палестинцами у мечети Аль-Акса В результате столкновений между израильской полицией и палестинцами у мечети Аль-Акса, главной святыни в Иерусалиме, по меньшей мере 117 палестинцев получили ранения. Исламский фонд, который управляет этим местом, сообщил, что израильская полиция начала действовать до рассвета, когда тысячи верующих собрались в мечети для ранней утренней молитвы во время священного для мусульман месяца Рамадан. 2022-04-15T14:02 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль