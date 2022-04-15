https://ria.ru/20220415/palestina-1783717839.html
Почти 120 палестинцев пострадали в столкновениях у мечети Аль-Акса
Почти 120 палестинцев пострадали в столкновениях у мечети Аль-Акса - РИА Новости, 15.04.2022
Почти 120 палестинцев пострадали в столкновениях у мечети Аль-Акса
Почти 120 палестинцев пострадали в пятницу в столкновениях с силами безопасности Израиля на территории мечети Аль-Акса, сообщил Красный полумесяц. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:02
2022-04-15T14:02
2022-04-15T14:28
в мире
израиль
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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Почти 120 палестинцев пострадали в пятницу в столкновениях с силами безопасности Израиля на территории мечети Аль-Акса, сообщил Красный полумесяц."Более 117 палестинцев пострадали сегодня в столкновениях с израильской полицией в мечети Аль-Акса. Раненные были доставлены в больницу в городе Иерусалим", - говорится в заявлении.По информации палестинских СМИ, израильская полиция арестовала около 80 человек на территории мечети.Пресс-служба полиции Израиля сообщила, что после "инцидентов насилия, имевших место сегодня утром на Храмовой горе, израильская полиция продолжит обеспечивать и поддерживать свободу молитв во вторую пятницу Рамадана".В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны.
https://ria.ru/20220411/palestinets-1782819740.html
https://ria.ru/20220410/izrail-1782800720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Столкновение между израильской полицией и палестинцами у мечети Аль-Акса
В результате столкновений между израильской полицией и палестинцами у мечети Аль-Акса, главной святыни в Иерусалиме, по меньшей мере 117 палестинцев получили ранения. Исламский фонд, который управляет этим местом, сообщил, что израильская полиция начала действовать до рассвета, когда тысячи верующих собрались в мечети для ранней утренней молитвы во время священного для мусульман месяца Рамадан.
2022-04-15T14:02
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PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль
14:02 15.04.2022 (обновлено: 14:28 15.04.2022)
Почти 120 палестинцев пострадали в столкновениях у мечети Аль-Акса
Почти 120 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской полицией у мечети Аль-Акса
ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Почти 120 палестинцев пострадали в пятницу в столкновениях с силами безопасности Израиля на территории мечети Аль-Акса, сообщил Красный полумесяц.
"Более 117 палестинцев пострадали сегодня в столкновениях с израильской полицией в мечети Аль-Акса. Раненные были доставлены в больницу в городе Иерусалим", - говорится в заявлении.
По информации палестинских СМИ, израильская полиция арестовала около 80 человек на территории мечети.
Пресс-служба полиции Израиля
сообщила, что после "инцидентов насилия, имевших место сегодня утром на Храмовой горе, израильская полиция продолжит обеспечивать и поддерживать свободу молитв во вторую пятницу Рамадана".
"Мы призываем верующих соблюдать мир и спокойствие молитв. Израильская полиция не позволит погромщикам нарушать ход богослужений и беспокоить верующих в этот священный день", - говорится в сообщении.
В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны.