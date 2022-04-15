https://ria.ru/20220415/ostankino-1783662542.html

Останкино: старуха-горбунья и зарытые "останки". Откуда эти странные слухи?

Останкино: старуха-горбунья и зарытые "останки". Откуда эти странные слухи? - РИА Новости, 15.04.2022

Останкино: старуха-горбунья и зарытые "останки". Откуда эти странные слухи?

Об Останкино есть много странных легенд: что под телебашней зарыто большое количество человеческих костей, и что жителям района и сотрудникам телецентра иногда является старуха-горбунья, предсказывающая будущее. Скажем прямо: байки довольно нелепые, но как они появились? И причем здесь “театральное” прошлое Останкино?

2022-04-15T12:00

2022-04-15T12:00

2022-04-15T12:00

какая-то мистика

подкаст

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Останкино: старуха-горбунья и зарытые "останки". Откуда эти странные слухи? Об Останкино есть много странных легенд: что под телебашней зарыто большое количество человеческих костей, и что жителям района и сотрудникам телецентра иногда является старуха-горбунья, предсказывающая будущее. Скажем прямо: байки довольно нелепые, но как они появились? И причем здесь “театральное” прошлое Останкино? audio/mpeg

Останкино: старуха-горбунья и зарытые "останки". Откуда эти странные слухи? Об Останкино есть много странных легенд: что под телебашней зарыто большое количество человеческих костей, и что жителям района и сотрудникам телецентра иногда является старуха-горбунья, предсказывающая будущее. Скажем прямо: байки довольно нелепые, но как они появились? И причем здесь “театральное” прошлое Останкино? audio/mpeg

Вместе с экскурсоводом Дианой Чабановой разбираемся, почему “Останкино” - не от слова “останки” (а, как ни странно, от мужского имени). И как в Останкино до сих пор сохранилась память о том, что там происходило несколько веков назад.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер Андрей ТемновГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Дарья ДубининаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене

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