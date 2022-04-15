https://ria.ru/20220415/oruzhie-1783639475.html

Вице-канцлер ФРГ призвал нарастить поставки оружия Украине

Вице-канцлер ФРГ призвал нарастить поставки оружия Украине - РИА Новости, 15.04.2022

Вице-канцлер ФРГ призвал нарастить поставки оружия Украине

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказался за повышение качества и количества поставок оружия Киеву, однако этот вопрос должен обсуждаться с... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T05:02

2022-04-15T05:02

2022-04-15T05:04

в мире

германия

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg

БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказался за повышение качества и количества поставок оружия Киеву, однако этот вопрос должен обсуждаться с партнерами по НАТО и ЕС.По его словам, ожесточение боевых действий подразумевает повышение "количества и качества поставок оружия". "Но это мы обсуждаем с нашими европейскими партнерами и партнерами по НАТО", - добавил министр.По словам Хабека, Германия обязана поддержать Украину оружием, но вместе с тем не должна сама стать целью для нападения. "В рамках этого мы поставляем все возможное", - сказал политик.Комментируя заявления оборонного концерна Rheinmetall, который выразил готовность поставить Киеву танки Leopard 1, вице-канцлер заявил, что сейчас эта техника не готова к использованию, на ее восстановление может уйти несколько месяцев.Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил изданию Handelsblatt, что концерн готов поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder, для поставок потребуется разрешение от правительства ФРГ.

https://ria.ru/20220415/oboronosposobnost-1783638198.html

https://ria.ru/20220415/cherta-1783636873.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия, украина, нато