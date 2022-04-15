05:02 15.04.2022 (обновлено: 05:04 15.04.2022)
Вице-канцлер ФРГ призвал нарастить поставки оружия Украине
Вице-канцлер ФРГ Хабек высказался за повышение качества и количества поставок оружия Киеву
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 апр - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказался за повышение качества и количества поставок оружия Киеву, однако этот вопрос должен обсуждаться с партнерами по НАТО и ЕС.
"Мое ведомство отвечает за контроль над экспортом промышленной продукции - в этих рамках мы все одобрили без промедления и будем также одобрять без промедления в будущем. Пока это не включает тяжелые танки или истребители", - сказал Хабек в интервью медиагруппе Funke.
По его словам, ожесточение боевых действий подразумевает повышение "количества и качества поставок оружия". "Но это мы обсуждаем с нашими европейскими партнерами и партнерами по НАТО", - добавил министр.
Комментируя заявления оборонного концерна Rheinmetall, который выразил готовность поставить Киеву танки Leopard 1, вице-канцлер заявил, что сейчас эта техника не готова к использованию, на ее восстановление может уйти несколько месяцев.
Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил изданию Handelsblatt, что концерн готов поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder, для поставок потребуется разрешение от правительства ФРГ.