17:41 15.04.2022 (обновлено: 17:45 15.04.2022)
Украинские войска снова обстреляли Первомайск в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Первомайску десять снарядов калибром 122 мм
Последствия обстрела в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.05 (совпадает с мск - ред.) с направления населенного пункта Золотое-4 по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (десять снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.