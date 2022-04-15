https://ria.ru/20220415/obstrel-1783682799.html
Жители брянского поселка сообщают о повреждениях домов после обстрела
Жители брянского поселка сообщают о повреждениях домов после обстрела - РИА Новости, 15.04.2022
Жители брянского поселка сообщают о повреждениях домов после обстрела
Обращения о повреждениях домов и построек продолжают поступать от жителей поселка Климово Брянской области, который пострадал в результате обстрела населенного... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:00
2022-04-15T12:00
2022-04-15T15:57
происшествия
александр богомаз
россия
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БРЯНСК, 15 апр – РИА Новости. Обращения о повреждениях домов и построек продолжают поступать от жителей поселка Климово Брянской области, который пострадал в результате обстрела населенного пункта со стороны Украины в четверг, рассказал РИА Новости глава администрации района Александр Исаев.В четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Губернатор Александр Богомаз отмечал, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело. На территории района введет режим ЧС.Исаев подтвердил, что повреждения в той или иной степени получили около сотни домов. По его словам, в настоящий момент идет отработка списков, продолжают поступать звонки от граждан, обнаруживших повреждения в своих домах."Очень много в комиссию поступает звонков… У нас климовский автобус поврежден, был на рейсе, стекло побило... У кого-то кровлю посекло. Сейчас мы будет просматривать, будем работать. Дополнительно область выслала группу людей для проведения расчета, будем изучать. Мы сейчас определим ущерб, потребность в восстановлении. Будем работать в этом направлении, ликвидировать последствия", - сказал Исаев.Он добавил, что оперативно-следственные группы постепенно снимают оцепление с территорий в населенном пункте, где уже проведена проверка.
https://ria.ru/20220414/obstrel-1783621669.html
https://ria.ru/20220415/klimovo-1783668590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка
Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка
2022-04-15T12:00
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PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр богомаз, россия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф)
12:00 15.04.2022 (обновлено: 15:57 15.04.2022)
Жители брянского поселка сообщают о повреждениях домов после обстрела
После обстрела в брянском поселке поврежден автобус, жители сообщают о повреждениях домов
БРЯНСК, 15 апр – РИА Новости. Обращения о повреждениях домов и построек продолжают поступать от жителей поселка Климово Брянской области, который пострадал в результате обстрела населенного пункта со стороны Украины в четверг, рассказал РИА Новости глава администрации района Александр Исаев.
В четверг СК РФ
сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области
. Губернатор Александр Богомаз
отмечал, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело. На территории района введет режим ЧС.
Исаев подтвердил, что повреждения в той или иной степени получили около сотни домов. По его словам, в настоящий момент идет отработка списков, продолжают поступать звонки от граждан, обнаруживших повреждения в своих домах.
"Очень много в комиссию поступает звонков… У нас климовский автобус поврежден, был на рейсе, стекло побило... У кого-то кровлю посекло. Сейчас мы будет просматривать, будем работать. Дополнительно область выслала группу людей для проведения расчета, будем изучать. Мы сейчас определим ущерб, потребность в восстановлении. Будем работать в этом направлении, ликвидировать последствия", - сказал Исаев.
Он добавил, что оперативно-следственные группы постепенно снимают оцепление с территорий в населенном пункте, где уже проведена проверка.