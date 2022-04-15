https://ria.ru/20220415/obstrel-1783682799.html

Жители брянского поселка сообщают о повреждениях домов после обстрела

Жители брянского поселка сообщают о повреждениях домов после обстрела - РИА Новости, 15.04.2022

Жители брянского поселка сообщают о повреждениях домов после обстрела

Обращения о повреждениях домов и построек продолжают поступать от жителей поселка Климово Брянской области, который пострадал в результате обстрела населенного... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:00

2022-04-15T12:00

2022-04-15T15:57

происшествия

александр богомаз

россия

брянская область

следственный комитет россии (ск рф)

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БРЯНСК, 15 апр – РИА Новости. Обращения о повреждениях домов и построек продолжают поступать от жителей поселка Климово Брянской области, который пострадал в результате обстрела населенного пункта со стороны Украины в четверг, рассказал РИА Новости глава администрации района Александр Исаев.В четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. Губернатор Александр Богомаз отмечал, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии. По факту обстрела возбуждено уголовное дело. На территории района введет режим ЧС.Исаев подтвердил, что повреждения в той или иной степени получили около сотни домов. По его словам, в настоящий момент идет отработка списков, продолжают поступать звонки от граждан, обнаруживших повреждения в своих домах."Очень много в комиссию поступает звонков… У нас климовский автобус поврежден, был на рейсе, стекло побило... У кого-то кровлю посекло. Сейчас мы будет просматривать, будем работать. Дополнительно область выслала группу людей для проведения расчета, будем изучать. Мы сейчас определим ущерб, потребность в восстановлении. Будем работать в этом направлении, ликвидировать последствия", - сказал Исаев.Он добавил, что оперативно-следственные группы постепенно снимают оцепление с территорий в населенном пункте, где уже проведена проверка.

https://ria.ru/20220414/obstrel-1783621669.html

https://ria.ru/20220415/klimovo-1783668590.html

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка 2022-04-15T12:00 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр богомаз, россия, брянская область, следственный комитет россии (ск рф)