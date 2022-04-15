https://ria.ru/20220415/obrazovanie-1783695084.html

Образование в Сибири: смелость духа и перспективы

Образование в Сибири: смелость духа и перспективы - РИА Новости, 15.04.2022

Образование в Сибири: смелость духа и перспективы

Бесспорно, качественное образование можно получить не только в Москве. В связи с переориентацией на восток Сибирь становится новой точкой роста как экономики,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:16

2022-04-15T14:16

2022-04-15T14:16

образование - общество

сибирский фо

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Бесспорно, качественное образование можно получить не только в Москве. В связи с переориентацией на восток Сибирь становится новой точкой роста как экономики, так и компетенций. И сибирские вузы к этому готовы.Инновации с опорой на традицииВажность развития научного потенциала Сибири отмечал еще Никита Хрущев. "Нам нужен крупный научный центр на востоке", - заявлял он. В 1970-х годах темпы развития сибирского высшего образования значительно опережали средние по СССР. Количество студентов университетов за период 1966 по 1975 годы выросло на 60% (с 31,7 до 51 тысячи человек). К этому времени Сибирь стала единственным крупным регионом, в котором в каждой области, крае и республике имелся собственный университет. По словам профессора Кемеровского государственного университета Александра Коновалова, некоторые университеты создавались на базе академических институтов (как, например, в Новосибирске и Красноярске), другие – на базе пединститутов (как в Кемерово), третьи – вообще с нуля (в Барнауле и Омске).В 2012 году в России был запущен амбициозный "Проект 5-100" по адаптации российских вузов к мировым стандартам. От Сибири в этом проекте участвовал Сибирский федеральный университет (СФУ, Красноярск), образованный в 2006 году в результате слияния четырех вузов. В настоящее время, если считать все направления, включая дополнительное образование и уровни магистратуры и бакалавриата, в Сибирском федеральном университете работают свыше 500 направлений подготовки. Это широкий спектр технических, гуманитарных и естественно-научных направлений. Есть и эксклюзивные.Еще один крупнейший вуз Сибири – Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) в настоящие время реализует широкий спектр образовательных программ. В университете представлены как инженерные специальности – от архитектуры, строительства, информационных технологий до нанотехнологий и дизайна, так и гуманитарные дисциплины: экономика, менеджмент, юриспруденция, реклама, журналистика, лингвистика."В 2021 году в институте стали преподавать дисциплину "Проектная деятельность" для всех студентов 3-го курса бакалавриата и специалитета, которая позволяет строить индивидуальную образовательную траекторию, участвовать в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, ближе познакомиться с реальными проблемами и задачами производства. С этой целью в университет привлекаются в качестве преподавателей ведущие специалисты из реального сектора экономики. В настоящее время студентам ИРНИТУ преподают 170 представителей компаний и предприятий", - рассказывает ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.Так, при подготовке студентов в сфере информационных технологий большое внимание уделяется образовательным трекам, которые организуются в проектном формате совместно с ИТ-компаниями. А студенты-электроэнергетики проходят корпоративную подготовку совместно со стратегическим партнером – компанией En+ Group. "Корпоративная проектная подготовка проводится и для студентов по направлению металлургии, также совместно с металлургическим бизнесом EN+ Group", - отмечает Корняков.В рамках партнерских программ студенты обучаются на современном производственном оборудовании, установленном в университете и на партнерских предприятиях. Студенты-геологи участвуют в реальных экспедициях и научных исследованиях, а партнерами являются как профильные научно-исследовательские институты, так и компании из геологической отрасли.Студент должен жить комфортноЗначительное внимание администрация вузов уделяет комфортным условиям проживания и работы студентов. Например, созданию кампусов – университетских городков, расположенных, как правило, в лесистой и рекреационной местности, благоприятной для отдыха. Так, пять корпусов кампуса Сибирского федерального университета в Красноярске расположены на обоих берегах Енисея. Между корпусами курсирует бесплатный шаттл."Кампус СФУ включает 30 общежитий. Все они устроены как дома со студенческими квартирами с одной или двумя комнатами, кухней и отдельным санузлом. Комнаты оборудованы мебелью, кухонными плитами, стиральными машинами, холодильниками. Общий жилфонд для обучающихся – более 18 тысяч мест", - говорит Румянцев.Мощности общежитий достаточно, чтобы разместить всех нуждающихся в жилье иногородних и иностранных студентов. Стоимость проживания - от 771,55 до 1349,82 рубля в месяц в зависимости от типа общежития.Кампус ИРНИТУ располагается недалеко от центра города и отличается компактностью: 19 общежитий, учебные корпуса, спортобъекты, технопарк – все это находится на одной территории в шаговой доступности. В непосредственной близости располагаются торговые центры, продуктовые магазины, места досуга и транспортная инфраструктура. На территории кампуса открыты кафе, буфеты, столовые.Идеи и воплощениеКомфортные условия и дружелюбная атмосфера университетских городков способствуют научным прорывам и стартапам. Так, магистрант СФУ Сергей Манелюк завершил создание прототипа "умной куртки", позволяющей в режиме реального времени определять местоположение рабочих промышленных предприятий. Разработка очень актуальна в опасных условиях. Ранее юный инженер уже реализовал проект "умных" кроссовок с вентиляцией подошвы, светодиодной RGB-матрицей и автошнуровкой.Еще одна разработка – уникальная методика печати человеческих костей на 3D-принтере. Проектом занимается молодой учёный Константин Кистерский под руководством профессора Екатерины Шишацкой. А команда студентов СФУ под руководством Демида Гадалова и профессора Михаила Кудрявцева реализовала проект #Артречь. Он посвящен искусству голососбережения и различным техникам речи. Пока проект можно найти в Телеграм-канале, но в скором времени откроется формат очных лекций.В ИРНИТУ, в свою очередь, проводится множество программ и конкурсов, благодаря которым смелая идея имеет все шансы стать стартапом. Например, на внутривузовском конкурсе "Авангард науки" в 2017 году студентами была представлена разработка бионического протеза руки человека. Проект позволит инвалидам вернуть трудоспособность. Детали протеза печатаются в пластике на 3D принтере.Перспективным стартапом стала и система мониторинга концентрации СО2 в помещениях общего пользования, представленная на внутривузовском хакатоне (командном соревновании в сфере высоких технологий) командой студентов института авиамашиностроения и транспорта. В ближайших планах - оснастить приборами для мониторинга аудитории вуза.Гарантии трудоустройстваЛегко ли выпускникам вузов устроиться на работу? "В Красноярске естественным образом сложился комплекс крупных, особенно значимых для экономики страны предприятий, и мы можем говорить о сотрудничестве не только на российском уровне, но и на международном. En+ Group, "Полюс Золото", "Роснефть", "Русгидро", "Красцветмет", ИСС имени академика М.Ф. Решетнева известны во всем мире. Сотрудничество с промышленными компаниями ведётся по широкому спектру направлений, включая создание совместных классов в школах. Совместно проводятся олимпиады для школьников, например, "13 элемент. ALхимия будущего" вместе с РУСАЛом", - говорит ректор ИРНИТУ.По его словам, в ИРНИТУ основным механизмом по подготовке специалистов для компаний-партнеров является целевое обучение. Осуществляется оно на основании договора с заказчиком, который заинтересован в обучении студента по конкретной специальности и его последующем трудоустройстве. "В университете обучается порядка 1140 студентов по договорам о целевом приеме и целевом обучении. 149 компаний готовят для себя бакалавров, магистров и специалистов", - поясняет Корняков. Специалисты очень востребованы как у иркутских компаний, так и в других регионах, таких как Приморский край, Республика Саха (Якутия) и других.Говоря о перспективах развития новых научных кластеров в Сибири, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков прокомментировал РИА Новости: "Сибиряки – смелые, сильные духом и очень предрасположенные ко всему новому люди. Поэтому в образовании в Сибири есть большие перспективы. Точно так же, как в целом в Российской Федерации".

сибирский фо

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

образование - общество, сибирский фо