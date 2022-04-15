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СМИ: Запад столкнулся с проблемой сохранения собственной обороноспособности - РИА Новости, 15.04.2022
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СМИ: Запад столкнулся с проблемой сохранения собственной обороноспособности
СМИ: Запад столкнулся с проблемой сохранения собственной обороноспособности - РИА Новости, 15.04.2022
СМИ: Запад столкнулся с проблемой сохранения собственной обороноспособности
Западные страны вынуждены выбирать между продолжением поставок оружия Украине и сохранением арсеналов для поддержания собственной обороноспособности, такое... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T03:45
2022-04-15T07:42
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Западные страны вынуждены выбирать между продолжением поставок оружия Украине и сохранением арсеналов для поддержания собственной обороноспособности, такое мнение приводится в статье, опубликованной агентством Блумберг.В статье в частности, обращено внимание на высказывания представителей Пентагона, согласно которым Киев ежедневно расходует недельный запас противотанковых боеприпасов.В материале также напоминается, что до вступления США во Вторую мировую войну президент Франклин Рузвельт активно обсуждал со своими военными советниками, стоит ли поставлять оружие Великобритании или же оставить его на случай обороны страны. Сейчас Вашингтон приближается к "схожей переломной точке", констатирует автор статьи.Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов.На этой неделе президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, который будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. В Пентагоне уточнили, что украинским силам передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 миллиметров и 40 тысяч снарядов к ним. Помимо этого, в пакет помощи на сумму 800 миллионов долларов вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет Javelin и "тысячи" других противотанковых систем.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/vooruzheniya-1783629193.html
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в мире, сша, украина
03:45 15.04.2022 (обновлено: 07:42 15.04.2022)
 
СМИ: Запад столкнулся с проблемой сохранения собственной обороноспособности

Bloomberg: Запад вынужден выбирать между обороноспособностью и поставками оружия Украине

© Фото : @oleksiireznikov/TwitterПоставки оружия в Киев
Поставки оружия в Киев - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : @oleksiireznikov/Twitter
Поставки оружия в Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Западные страны вынуждены выбирать между продолжением поставок оружия Украине и сохранением арсеналов для поддержания собственной обороноспособности, такое мнение приводится в статье, опубликованной агентством Блумберг.
В статье в частности, обращено внимание на высказывания представителей Пентагона, согласно которым Киев ежедневно расходует недельный запас противотанковых боеприпасов.

"Это ставит западные страны перед суровым выбором: направлять на Украину дополнительные поставки или бережливо отнестись к ограниченным возможностям, которые могут понадобиться им для собственной обороны", — говорится в статье.

В материале также напоминается, что до вступления США во Вторую мировую войну президент Франклин Рузвельт активно обсуждал со своими военными советниками, стоит ли поставлять оружие Великобритании или же оставить его на случай обороны страны. Сейчас Вашингтон приближается к "схожей переломной точке", констатирует автор статьи.
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов.
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Пентагон: США не видели попыток России перекрыть поток их оружия на Украину
На этой неделе президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, который будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. В Пентагоне уточнили, что украинским силам передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 миллиметров и 40 тысяч снарядов к ним. Помимо этого, в пакет помощи на сумму 800 миллионов долларов вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет Javelin и "тысячи" других противотанковых систем.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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02:56
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