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В Москве арестовали неонациста, публично критиковавшего операцию на Украине - РИА Новости, 15.04.2022
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В Москве арестовали неонациста, публично критиковавшего операцию на Украине
В Москве арестовали неонациста, публично критиковавшего операцию на Украине - РИА Новости, 15.04.2022
В Москве арестовали неонациста, публично критиковавшего операцию на Украине
Мужчина, на станции метро в Москве публично критиковавший спецоперацию ВС РФ на Украине, "сопровождая свои действия нацистскими приветствиями", получил 18 суток РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:59
2022-04-15T11:30
признание днр и лнр в россии
происшествия
россия
москва
московский метрополитен
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мужчина, на станции метро в Москве публично критиковавший спецоперацию ВС РФ на Украине, "сопровождая свои действия нацистскими приветствиями", получил 18 суток ареста и штраф в 50 тысяч рублей, сообщается на сайте МВД Медиа."В вестибюле станции "Киевская" Филевской линии Московского метрополитена он публично демонстрировал татуировки в виде нацистской символики, сопровождая свои действия нацистскими приветствиями и громкими публичными лозунгами, направленными на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что полицейские составили против 37-летнего мужчины протокол об административном правонарушении по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Кроме того, на него составлены протоколы за пропаганду либо публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики и мелкое хулиганство."Дорогомиловским районным судом мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей и административного ареста сроком на 18 суток", - добавляется в сообщении.
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признание днр и лнр в россии, происшествия, россия, москва, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
10:59 15.04.2022 (обновлено: 11:30 15.04.2022)
 
В Москве арестовали неонациста, публично критиковавшего операцию на Украине

В Москве арестовали неонациста, публично критиковавшего операцию на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мужчина, на станции метро в Москве публично критиковавший спецоперацию ВС РФ на Украине, "сопровождая свои действия нацистскими приветствиями", получил 18 суток ареста и штраф в 50 тысяч рублей, сообщается на сайте МВД Медиа.
"В вестибюле станции "Киевская" Филевской линии Московского метрополитена он публично демонстрировал татуировки в виде нацистской символики, сопровождая свои действия нацистскими приветствиями и громкими публичными лозунгами, направленными на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские составили против 37-летнего мужчины протокол об административном правонарушении по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Кроме того, на него составлены протоколы за пропаганду либо публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики и мелкое хулиганство.
"Дорогомиловским районным судом мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей и административного ареста сроком на 18 суток", - добавляется в сообщении.
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