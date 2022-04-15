https://ria.ru/20220415/natsionalisty-1783807696.html
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении 52 украинских националистов
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении 52 украинских националистов - РИА Новости, 15.04.2022
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении 52 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что с начала суток силы республики уничтожили 52 украинских националиста, их танк и две бронированные... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T19:28
2022-04-15T19:28
2022-04-15T19:28
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что с начала суток силы республики уничтожили 52 украинских националиста, их танк и две бронированные машины."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 52 украинских националиста, один танк, одну огневую позицию зенитной установки ЗУ-23-2 и две бронированных машины. Захвачены одна БМП, полевой артиллерийский склад и два грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/mariupol-1783635364.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении 52 украинских националистов
Народная милиция ДНР: с начала суток силы республики уничтожили 52 украинских националиста