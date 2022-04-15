https://ria.ru/20220415/nato-1783692228.html

В МИД описали последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

В МИД описали последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 15.04.2022

В МИД описали последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО грозит негативными последствиями для стабильности на севере Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:33

2022-04-15T12:33

2022-04-15T12:47

в мире

швеция

финляндия

россия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО грозит негативными последствиями для стабильности на севере Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Не секрет, что территории этих стран уже давно осваивались НАТО, проводились масштабные военные учения. Зачем это нужно альянсу – понятно. Цель – продолжать наращивание военного потенциала и географическую экспансию, создать еще один фланг для угроз России. А вот зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией – неясно. Негативные последствия для мира и стабильности на Севере Европы очевидны", - заявила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте министерства."Потенциальное членство в НАТО вряд ли будет способствовать укреплению и международного престижа Швеции и Финляндии, которые в своей истории были проводниками многих конструктивных, объединяющих инициатив. С вступлением в альянс Стокгольм и Хельсинки лишатся этой возможности", - отметила Захарова.Кроме того, в МИД подчеркнули, что членство этих стран в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность. "Они автоматически окажутся на натовской "передовой". Более того, членство в НАТО подразумевает фактически отказ от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны, да и во внешней политике. Правда, эта тенденция наметилась задолго до сегодняшней ситуации, когда страны-члены Евросоюза, включая его внеблоковые страны, постепенно превращались в инструмент, покорно следующий деструктивным установкам США и НАТО", - добавила Захарова."Естественно, выбор - за властями Швеции и Финляндии. Но они должны понимать и последствия такого шага для наших двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220414/baltika-1783465933.html

https://ria.ru/20220411/nato-1782935181.html

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Кирилл Волков

в мире, швеция, финляндия, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова