https://ria.ru/20220415/naemniki-1783657608.html

В Харьковской области ликвидировали до 30 наемников из польской ЧВК

В Харьковской области ликвидировали до 30 наемников из польской ЧВК - РИА Новости, 15.04.2022

В Харьковской области ликвидировали до 30 наемников из польской ЧВК

Ракетные войска РФ уничтожили на Украине отряд польских наемников в количестве до 30 человек, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:12

2022-04-15T10:12

2022-04-15T10:31

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ракетные войска РФ уничтожили на Украине отряд польских наемников в количестве до 30 человек, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, польша