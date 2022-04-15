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В Харьковской области ликвидировали до 30 наемников из польской ЧВК - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/naemniki-1783657608.html
В Харьковской области ликвидировали до 30 наемников из польской ЧВК
В Харьковской области ликвидировали до 30 наемников из польской ЧВК - РИА Новости, 15.04.2022
В Харьковской области ликвидировали до 30 наемников из польской ЧВК
Ракетные войска РФ уничтожили на Украине отряд польских наемников в количестве до 30 человек, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:12
2022-04-15T10:31
обострение ситуации в днр и лнр
харьковская область
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
польша
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ракетные войска РФ уничтожили на Украине отряд польских наемников в количестве до 30 человек, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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харьковская область, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, польша
10:12 15.04.2022 (обновлено: 10:31 15.04.2022)
 
В Харьковской области ликвидировали до 30 наемников из польской ЧВК

В Изюмском Харьковской области ликвидировали около 30 наемников из польской ЧВК

© РИА НовостиВертолеты Ми-8МТВ ВКС России в зоне проведения спецоперации на Украине
Вертолеты Ми-8МТВ ВКС России в зоне проведения спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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Вертолеты Ми-8МТВ ВКС России в зоне проведения спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Ракетные войска РФ уничтожили на Украине отряд польских наемников в количестве до 30 человек, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной кампании. Уничтожены до 30 польских наемников", - сказал Конашенков.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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