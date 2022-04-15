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Маршрут по литературным музеям планируют запустить в Подмосковье - РИА Новости, 15.04.2022
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Новости Подмосковья
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Маршрут по литературным музеям планируют запустить в Подмосковье
Маршрут по литературным музеям планируют запустить в Подмосковье - РИА Новости, 15.04.2022
Маршрут по литературным музеям планируют запустить в Подмосковье
Единый маршрут по всем литературным музеям региона могут запустить в Московской области. После этого такой проект может распространиться по всей России. Об этом РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T19:24
2022-04-15T19:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Единый маршрут по всем литературным музеям региона могут запустить в Московской области. После этого такой проект может распространиться по всей России. Об этом сообщил телеканал "360".В Подмосковье 12 музеев, посвященных знаменитым российским писателям, среди них – музей Александра Блока в Солнечногорске, музей Федора Достоевского в Зарайске, музей Марины Цветаевой в Королеве, музей Михаила Салтыкова-Щедрина в Талдоме, музей Александра Пушкина в Одинцове и другие."Мы можем стать пилотным регионом, где будет реализован такой проект. И взрослые, и дети с удовольствием могли бы ездить по маршруту, многое узнавать", –рассказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.Она также рассказала, что 1 июня, в День защиты детей, пройдет акция: во всех музеях региона экскурсии проведут ребята в возрасте от 10 до 12 лет.
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московская область (подмосковье)
19:24 15.04.2022
 

Маршрут по литературным музеям планируют запустить в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоНа рабочем столе в кабинете А.П.Чехова в государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П.Чехова
На рабочем столе в кабинете А.П.Чехова в государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П.Чехова - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Единый маршрут по всем литературным музеям региона могут запустить в Московской области. После этого такой проект может распространиться по всей России. Об этом сообщил телеканал "360".
В Подмосковье 12 музеев, посвященных знаменитым российским писателям, среди них – музей Александра Блока в Солнечногорске, музей Федора Достоевского в Зарайске, музей Марины Цветаевой в Королеве, музей Михаила Салтыкова-Щедрина в Талдоме, музей Александра Пушкина в Одинцове и другие.
"Мы можем стать пилотным регионом, где будет реализован такой проект. И взрослые, и дети с удовольствием могли бы ездить по маршруту, многое узнавать", –рассказала министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.
Она также рассказала, что 1 июня, в День защиты детей, пройдет акция: во всех музеях региона экскурсии проведут ребята в возрасте от 10 до 12 лет.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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