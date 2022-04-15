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Работы по промывке объектов уличной системы освещения проводятся в Москве - РИА Новости, 15.04.2022
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Работы по промывке объектов уличной системы освещения проводятся в Москве
Работы по промывке объектов уличной системы освещения проводятся в Москве - РИА Новости, 15.04.2022
Работы по промывке объектов уличной системы освещения проводятся в Москве
Масштабные работы по промывке объектов уличной системы освещения проводятся в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:40
2022-04-15T15:41
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Масштабные работы по промывке объектов уличной системы освещения проводятся в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по промывке всех объектов уличной системы освещения – светильников, кронштейнов, цоколей, опор, установок архитектурно-художественной подсветки. За последние 10 лет уровень освещенности в Москве вырос почти в два раза, количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. При этом потребление электроэнергии осталось на прежнем уровне, благодаря использованию энергоэффективных светодиодных светильников", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что промоют после зимы более 500 тысяч элементов наружного освещения, 42,6 тысячи фасадов и цоколей, 1,8 тысячи опор контактной сети. А также покрасят около 130 тысяч элементов наружного освещения, 1,7 тысячи опор контактной сети. Отремонтируют 17,8 тысячи цоколей. Для промывки используются современные биоразлагаемые моющие средства, которые безвредны для человека и окружающей среды.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
15:40 15.04.2022 (обновлено: 15:41 15.04.2022)
 

Работы по промывке объектов уличной системы освещения проводятся в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальных служб моет тротуар шампунем в Москве
Сотрудник коммунальных служб моет тротуар шампунем в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сотрудник коммунальных служб моет тротуар шампунем в Москве
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Масштабные работы по промывке объектов уличной системы освещения проводятся в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по промывке всех объектов уличной системы освещения – светильников, кронштейнов, цоколей, опор, установок архитектурно-художественной подсветки. За последние 10 лет уровень освещенности в Москве вырос почти в два раза, количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. При этом потребление электроэнергии осталось на прежнем уровне, благодаря использованию энергоэффективных светодиодных светильников", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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Отмечается, что промоют после зимы более 500 тысяч элементов наружного освещения, 42,6 тысячи фасадов и цоколей, 1,8 тысячи опор контактной сети. А также покрасят около 130 тысяч элементов наружного освещения, 1,7 тысячи опор контактной сети. Отремонтируют 17,8 тысячи цоколей. Для промывки используются современные биоразлагаемые моющие средства, которые безвредны для человека и окружающей среды.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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