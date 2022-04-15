https://ria.ru/20220415/moskva-1783743497.html

Работы по промывке объектов уличной системы освещения проводятся в Москве

Работы по промывке объектов уличной системы освещения проводятся в Москве - РИА Новости, 15.04.2022

Работы по промывке объектов уличной системы освещения проводятся в Москве

Масштабные работы по промывке объектов уличной системы освещения проводятся в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:40

2022-04-15T15:40

2022-04-15T15:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Масштабные работы по промывке объектов уличной системы освещения проводятся в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по промывке всех объектов уличной системы освещения – светильников, кронштейнов, цоколей, опор, установок архитектурно-художественной подсветки. За последние 10 лет уровень освещенности в Москве вырос почти в два раза, количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. При этом потребление электроэнергии осталось на прежнем уровне, благодаря использованию энергоэффективных светодиодных светильников", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что промоют после зимы более 500 тысяч элементов наружного освещения, 42,6 тысячи фасадов и цоколей, 1,8 тысячи опор контактной сети. А также покрасят около 130 тысяч элементов наружного освещения, 1,7 тысячи опор контактной сети. Отремонтируют 17,8 тысячи цоколей. Для промывки используются современные биоразлагаемые моющие средства, которые безвредны для человека и окружающей среды.

https://realty.ria.ru/20220415/subbotnik-1783267760.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы