15:40 15.04.2022 (обновлено: 15:41 15.04.2022)
Работы по промывке объектов уличной системы освещения проводятся в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальных служб моет тротуар шампунем в Москве
Сотрудник коммунальных служб моет тротуар шампунем в Москве
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Масштабные работы по промывке объектов уличной системы освещения проводятся в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят масштабные работы по промывке всех объектов уличной системы освещения – светильников, кронштейнов, цоколей, опор, установок архитектурно-художественной подсветки. За последние 10 лет уровень освещенности в Москве вырос почти в два раза, количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. При этом потребление электроэнергии осталось на прежнем уровне, благодаря использованию энергоэффективных светодиодных светильников", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что промоют после зимы более 500 тысяч элементов наружного освещения, 42,6 тысячи фасадов и цоколей, 1,8 тысячи опор контактной сети. А также покрасят около 130 тысяч элементов наружного освещения, 1,7 тысячи опор контактной сети. Отремонтируют 17,8 тысячи цоколей. Для промывки используются современные биоразлагаемые моющие средства, которые безвредны для человека и окружающей среды.