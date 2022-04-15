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The National Interest: Россия вернула мир к многополярности - РИА Новости, 15.04.2022
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The National Interest: Россия вернула мир к многополярности
The National Interest: Россия вернула мир к многополярности - РИА Новости, 15.04.2022
The National Interest: Россия вернула мир к многополярности
Все больше западных экспертов и политиков осознают конец миропорядка, который существовал главным образом в их умах, но не в реальном мире, пишет обозреватель... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:56
2022-04-15T16:06
в мире
владимир ленин (владимир ульянов)
владимир путин
донбасс
украина
сша
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Все больше западных экспертов и политиков осознают конец миропорядка, который существовал главным образом в их умах, но не в реальном мире, пишет обозреватель американского журнала The National Interest Лоренцо Кэмэл.По его словам, традиционная американская политика, которая основывалась на принципе региональной сферы влияния, описанной в доктрине Монро, давно выросла в глобальных масштабах, а для оправдания постоянного вмешательства использовали манипулятивные лозунги. Кэмэл напомнил, что из военных баз, которые разные страны расположили за пределами собственных границ, 85 процентов принадлежат именно США: 750 в 80 государствах."В последние десятилетия значительный процент африканских и азиатских политических лидеров пытались бороться с таким господством, но были либо атакованы и изгнаны военным путем, либо изолированы и бойкотированы Соединенными Штатами. Эта модель последовательно подпитывалась лозунгами, которые часто обращались к внутренним инстинктам миллионов американцев: "это битва между добром и злом", "они ненавидят нас из-за наших ценностей" или "мы стоим перед концом истории", — пояснил автор материала.При этом однозначное осуждение Америкой "агрессии против иностранных государств", например Украины или Йемена, никак не согласуется с ее действиями в собственной зоне интересов. "По этой причине африканские страны (1,2 миллиарда человек), Индия (1,4 миллиарда) и Китай (1,4 миллиарда) не присоединились к Западу в антироссийских санкциях. &lt;...&gt; В более широком смысле политические представители самых густонаселенных стран (а не только "некоторых автократических стран") все более критически относятся к мировой финансовой системе (95 процентов мировых валютных резервов хранится в западных валютах) и выступают за переосмысление международных отношений", — пишет обозреватель.Статью он закончил цитатой из Ленина, говоря о российской спецоперации на Украине как о точке принципиальных изменений: "Есть десятилетия, когда ничего не происходит, и недели, за которые происходят десятилетия"."В реальном мире — или в том, который обретает форму прямо сейчас, — согласованность и "подмена тезиса" — не одно и то же. Другими словами, проблема не в тех, кто решительно осуждает все сферы влияния и формы агрессии, а в тех, кто использует четкие и резкие выражения только тогда, когда сферы влияния, геополитические порядки и конфликты затрагивают их интересы, избирательно выбирая то, что их возмущает", — заключил Кэмэл.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html
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в мире, владимир ленин (владимир ульянов), владимир путин, донбасс, украина, сша
11:56 15.04.2022 (обновлено: 16:06 15.04.2022)
 
The National Interest: Россия вернула мир к многополярности

TNI: российская спецоперация на Украине стала точкой принципиальных изменений

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Все больше западных экспертов и политиков осознают конец миропорядка, который существовал главным образом в их умах, но не в реальном мире, пишет обозреватель американского журнала The National Interest Лоренцо Кэмэл.
По его словам, традиционная американская политика, которая основывалась на принципе региональной сферы влияния, описанной в доктрине Монро, давно выросла в глобальных масштабах, а для оправдания постоянного вмешательства использовали манипулятивные лозунги. Кэмэл напомнил, что из военных баз, которые разные страны расположили за пределами собственных границ, 85 процентов принадлежат именно США: 750 в 80 государствах.
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"В последние десятилетия значительный процент африканских и азиатских политических лидеров пытались бороться с таким господством, но были либо атакованы и изгнаны военным путем, либо изолированы и бойкотированы Соединенными Штатами. Эта модель последовательно подпитывалась лозунгами, которые часто обращались к внутренним инстинктам миллионов американцев: "это битва между добром и злом", "они ненавидят нас из-за наших ценностей" или "мы стоим перед концом истории", — пояснил автор материала.
При этом однозначное осуждение Америкой "агрессии против иностранных государств", например Украины или Йемена, никак не согласуется с ее действиями в собственной зоне интересов. "По этой причине африканские страны (1,2 миллиарда человек), Индия (1,4 миллиарда) и Китай (1,4 миллиарда) не присоединились к Западу в антироссийских санкциях. <...> В более широком смысле политические представители самых густонаселенных стран (а не только "некоторых автократических стран") все более критически относятся к мировой финансовой системе (95 процентов мировых валютных резервов хранится в западных валютах) и выступают за переосмысление международных отношений", — пишет обозреватель.
Статью он закончил цитатой из Ленина, говоря о российской спецоперации на Украине как о точке принципиальных изменений: "Есть десятилетия, когда ничего не происходит, и недели, за которые происходят десятилетия".
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"В реальном мире — или в том, который обретает форму прямо сейчас, — согласованность и "подмена тезиса" — не одно и то же. Другими словами, проблема не в тех, кто решительно осуждает все сферы влияния и формы агрессии, а в тех, кто использует четкие и резкие выражения только тогда, когда сферы влияния, геополитические порядки и конфликты затрагивают их интересы, избирательно выбирая то, что их возмущает", — заключил Кэмэл.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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