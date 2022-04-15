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Украина заминировала дороги, чтобы обвинить Россию, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/minirovanie-1783831162.html
Украина заминировала дороги, чтобы обвинить Россию, заявили в Минобороны
Украина заминировала дороги, чтобы обвинить Россию, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.04.2022
Украина заминировала дороги, чтобы обвинить Россию, заявили в Минобороны
Военные Украины заминировали дороги в Черниговской области, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T22:32
2022-04-15T22:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
черниговская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Военные Украины заминировали дороги в Черниговской области, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Корюковском районе Черниговской области военнослужащими ВСУ заминированы проселочные дороги, а также обочины асфальтированных дорог, проходящих вблизи населенных пунктов Великий Щемель, Наумовка и Холмы", - рассказал генерал.Он уточнил, что "в настоящее время завершается подготовка очередных фейковых сообщений с привлечением репортеров западных информационных агентств для дальнейшего обвинения Вооруженных сил России в умышленном минировании гражданских объектов".
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в мире, россия, черниговская область, вооруженные силы украины
22:32 15.04.2022 (обновлено: 22:33 15.04.2022)
 
Украина заминировала дороги, чтобы обвинить Россию, заявили в Минобороны

Минобороны: Украина заминировала дороги в Черниговской области, чтобы обвинить Россию

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Военные Украины заминировали дороги в Черниговской области, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Корюковском районе Черниговской области военнослужащими ВСУ заминированы проселочные дороги, а также обочины асфальтированных дорог, проходящих вблизи населенных пунктов Великий Щемель, Наумовка и Холмы", - рассказал генерал.
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Он уточнил, что "в настоящее время завершается подготовка очередных фейковых сообщений с привлечением репортеров западных информационных агентств для дальнейшего обвинения Вооруженных сил России в умышленном минировании гражданских объектов".
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЧерниговская областьВооруженные силы Украины
 
 
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