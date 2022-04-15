https://ria.ru/20220415/minirovanie-1783831162.html

Украина заминировала дороги, чтобы обвинить Россию, заявили в Минобороны

Украина заминировала дороги, чтобы обвинить Россию, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.04.2022

Украина заминировала дороги, чтобы обвинить Россию, заявили в Минобороны

Военные Украины заминировали дороги в Черниговской области, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T22:32

2022-04-15T22:32

2022-04-15T22:33

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Военные Украины заминировали дороги в Черниговской области, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Корюковском районе Черниговской области военнослужащими ВСУ заминированы проселочные дороги, а также обочины асфальтированных дорог, проходящих вблизи населенных пунктов Великий Щемель, Наумовка и Холмы", - рассказал генерал.Он уточнил, что "в настоящее время завершается подготовка очередных фейковых сообщений с привлечением репортеров западных информационных агентств для дальнейшего обвинения Вооруженных сил России в умышленном минировании гражданских объектов".

https://ria.ru/20220415/spetsoperatsiya-1783823940.html

россия

черниговская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, черниговская область, вооруженные силы украины