https://ria.ru/20220415/minirovanie-1783831162.html
Украина заминировала дороги, чтобы обвинить Россию, заявили в Минобороны
Украина заминировала дороги, чтобы обвинить Россию, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.04.2022
Украина заминировала дороги, чтобы обвинить Россию, заявили в Минобороны
Военные Украины заминировали дороги в Черниговской области, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T22:32
2022-04-15T22:32
2022-04-15T22:33
обострение ситуации в днр и лнр
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черниговская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Военные Украины заминировали дороги в Черниговской области, чтобы обвинить ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Корюковском районе Черниговской области военнослужащими ВСУ заминированы проселочные дороги, а также обочины асфальтированных дорог, проходящих вблизи населенных пунктов Великий Щемель, Наумовка и Холмы", - рассказал генерал.Он уточнил, что "в настоящее время завершается подготовка очередных фейковых сообщений с привлечением репортеров западных информационных агентств для дальнейшего обвинения Вооруженных сил России в умышленном минировании гражданских объектов".
https://ria.ru/20220415/spetsoperatsiya-1783823940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черниговская область, вооруженные силы украины
22:32 15.04.2022 (обновлено: 22:33 15.04.2022)
Украина заминировала дороги, чтобы обвинить Россию, заявили в Минобороны
Минобороны: Украина заминировала дороги в Черниговской области, чтобы обвинить Россию