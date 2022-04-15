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Москвичей ждут более 20 бесплатных мероприятий ко Дню экологических знаний - РИА Новости, 20.04.2022
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Москвичей ждут более 20 бесплатных мероприятий ко Дню экологических знаний
Москвичей ждут более 20 бесплатных мероприятий ко Дню экологических знаний - РИА Новости, 20.04.2022
Москвичей ждут более 20 бесплатных мероприятий ко Дню экологических знаний
Более 20 бесплатных экологических мероприятий пройдут в Москве с 15 по 19 апреля в связи с днем экологических знаний, сообщили в пресс-службе департамента... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-15T17:38
2022-04-20T17:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
россия
антон кульбачевский
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 20 бесплатных экологических мероприятий пройдут в Москве с 15 по 19 апреля в связи с днем экологических знаний, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.Отмечается, что ежегодно 15 апреля в России отмечается День экологических знаний. Для жителей Москвы подготовили экомарафон, приуроченный к этой дате. С 15 по 19 апреля пройдет более 20 бесплатных мероприятий. В программе встречи с экспертами в экоцентрах, экскурсии по природным территориям города и познавательные викторины. В экоцентре "Пчеловодство" пройдут занятия "Вопрос пчеловоду" и "Тишина и жизнь птиц", в экоцентре "Лесная сказка" состоится викторина "День экологических знаний". Экскурсии запланированы по Измайловскому лесопарку, ландшафтному заказнику "Химкинский"."Сейчас в Москве, благодаря сотрудничеству различных организаций, складывается и развивается уникальная эколого-образовательная среда, которая характеризуется большим разнообразием форм и методов экологического просвещения", – приводятся слова руководителя Ддпартамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского.В экоцентрах Мосприроды проводятся бесплатные мастер-классы, лекции, игры, занятия, экскурсии, квесты и другие интерактивные мероприятия, добавили в пресс-службе. За первый квартал 2022 года специалистами Мосприроды проведено более 3 000 эколого-просветительских мероприятий с общим количеством участников около 190 000 человек, в том числе свыше 700 онлайн-мероприятий для почти 70 000 человек.
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мосприрода, москва, россия, антон кульбачевский, общество
17:38 15.04.2022 (обновлено: 17:56 20.04.2022)
 

Москвичей ждут более 20 бесплатных мероприятий ко Дню экологических знаний

© РИА Новости / Алексей БушкинЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Бушкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 20 бесплатных экологических мероприятий пройдут в Москве с 15 по 19 апреля в связи с днем экологических знаний, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Отмечается, что ежегодно 15 апреля в России отмечается День экологических знаний. Для жителей Москвы подготовили экомарафон, приуроченный к этой дате. С 15 по 19 апреля пройдет более 20 бесплатных мероприятий. В программе встречи с экспертами в экоцентрах, экскурсии по природным территориям города и познавательные викторины. В экоцентре "Пчеловодство" пройдут занятия "Вопрос пчеловоду" и "Тишина и жизнь птиц", в экоцентре "Лесная сказка" состоится викторина "День экологических знаний". Экскурсии запланированы по Измайловскому лесопарку, ландшафтному заказнику "Химкинский".
"Сейчас в Москве, благодаря сотрудничеству различных организаций, складывается и развивается уникальная эколого-образовательная среда, которая характеризуется большим разнообразием форм и методов экологического просвещения", – приводятся слова руководителя Ддпартамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского.
В экоцентрах Мосприроды проводятся бесплатные мастер-классы, лекции, игры, занятия, экскурсии, квесты и другие интерактивные мероприятия, добавили в пресс-службе. За первый квартал 2022 года специалистами Мосприроды проведено более 3 000 эколого-просветительских мероприятий с общим количеством участников около 190 000 человек, в том числе свыше 700 онлайн-мероприятий для почти 70 000 человек.
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