17:38 15.04.2022 (обновлено: 17:56 20.04.2022)
Москвичей ждут более 20 бесплатных мероприятий ко Дню экологических знаний
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 20 бесплатных экологических мероприятий пройдут в Москве с 15 по 19 апреля в связи с днем экологических знаний, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Отмечается, что ежегодно 15 апреля в России отмечается День экологических знаний. Для жителей Москвы подготовили экомарафон, приуроченный к этой дате. С 15 по 19 апреля пройдет более 20 бесплатных мероприятий. В программе встречи с экспертами в экоцентрах, экскурсии по природным территориям города и познавательные викторины. В экоцентре "Пчеловодство" пройдут занятия "Вопрос пчеловоду" и "Тишина и жизнь птиц", в экоцентре "Лесная сказка" состоится викторина "День экологических знаний". Экскурсии запланированы по Измайловскому лесопарку, ландшафтному заказнику "Химкинский".
"Сейчас в Москве, благодаря сотрудничеству различных организаций, складывается и развивается уникальная эколого-образовательная среда, которая характеризуется большим разнообразием форм и методов экологического просвещения", – приводятся слова руководителя Ддпартамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского.
В экоцентрах Мосприроды проводятся бесплатные мастер-классы, лекции, игры, занятия, экскурсии, квесты и другие интерактивные мероприятия, добавили в пресс-службе. За первый квартал 2022 года специалистами Мосприроды проведено более 3 000 эколого-просветительских мероприятий с общим количеством участников около 190 000 человек, в том числе свыше 700 онлайн-мероприятий для почти 70 000 человек.