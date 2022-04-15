https://ria.ru/20220415/meduniversitet-1783787927.html

Тверской медуниверситет выпустит около ста ординаторов-целевиков

Тверской медуниверситет выпустит около ста ординаторов-целевиков - РИА Новости, 15.04.2022

Тверской медуниверситет выпустит около ста ординаторов-целевиков

В 2022 году обучение в Тверском государственном медицинском университете по программам ординатуры завершат 92 специалиста, которые заключили договор о целевом... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T18:07

2022-04-15T18:07

2022-04-15T18:07

тверская область

тверь

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 15 апр - РИА Новости. В 2022 году обучение в Тверском государственном медицинском университете по программам ординатуры завершат 92 специалиста, которые заключили договор о целевом обучении с региональным министерством здравоохранения и государственными медицинскими организациями Верхневолжья, сообщает пресс-служба правительства Тверской области."Одна из таких мер – заключение договоров на целевое обучение по программам специалитета и ординатуры. Заключив такой договор, ординатор получает ряд преимуществ: облегченный конкурс на поступление, бесплатное образование, а также материальное стимулирование. В 2021 году размер единовременных выплат был увеличен на 50%. Так, если в 2020 году ординаторы-целевики получали единоразово 50 тысяч рублей, то с прошлого года – по 75 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе.После окончания ординатуры специалиста ждет гарантированное трудоустройство: он приступает к работе в том лечебном учреждении, с которым заключал договор.Как считает глава региона Игорь Руденя, решение кадрового вопроса – одна из важнейших задач в сфере здравоохранения. При этом важно, чтобы выпускники высших и средних учреждений медицинского профиля не уезжали в Москву и другие субъекты нашей страны, а оставались работать в регионе.

https://ria.ru/20220407/teplosnabzhenie-1782231730.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя