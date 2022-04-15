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Тверской медуниверситет выпустит около ста ординаторов-целевиков - РИА Новости, 15.04.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220415/meduniversitet-1783787927.html
Тверской медуниверситет выпустит около ста ординаторов-целевиков
Тверской медуниверситет выпустит около ста ординаторов-целевиков - РИА Новости, 15.04.2022
Тверской медуниверситет выпустит около ста ординаторов-целевиков
В 2022 году обучение в Тверском государственном медицинском университете по программам ординатуры завершат 92 специалиста, которые заключили договор о целевом... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:07
2022-04-15T18:07
тверская область
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 15 апр - РИА Новости. В 2022 году обучение в Тверском государственном медицинском университете по программам ординатуры завершат 92 специалиста, которые заключили договор о целевом обучении с региональным министерством здравоохранения и государственными медицинскими организациями Верхневолжья, сообщает пресс-служба правительства Тверской области."Одна из таких мер – заключение договоров на целевое обучение по программам специалитета и ординатуры. Заключив такой договор, ординатор получает ряд преимуществ: облегченный конкурс на поступление, бесплатное образование, а также материальное стимулирование. В 2021 году размер единовременных выплат был увеличен на 50%. Так, если в 2020 году ординаторы-целевики получали единоразово 50 тысяч рублей, то с прошлого года – по 75 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе.После окончания ординатуры специалиста ждет гарантированное трудоустройство: он приступает к работе в том лечебном учреждении, с которым заключал договор.Как считает глава региона Игорь Руденя, решение кадрового вопроса – одна из важнейших задач в сфере здравоохранения. При этом важно, чтобы выпускники высших и средних учреждений медицинского профиля не уезжали в Москву и другие субъекты нашей страны, а оставались работать в регионе.
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тверь, игорь руденя
18:07 15.04.2022
 

Тверской медуниверситет выпустит около ста ординаторов-целевиков

© Depositphotos / gpointstudioВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Depositphotos / gpointstudio
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ТВЕРЬ, 15 апр - РИА Новости. В 2022 году обучение в Тверском государственном медицинском университете по программам ординатуры завершат 92 специалиста, которые заключили договор о целевом обучении с региональным министерством здравоохранения и государственными медицинскими организациями Верхневолжья, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Одна из таких мер – заключение договоров на целевое обучение по программам специалитета и ординатуры. Заключив такой договор, ординатор получает ряд преимуществ: облегченный конкурс на поступление, бесплатное образование, а также материальное стимулирование. В 2021 году размер единовременных выплат был увеличен на 50%. Так, если в 2020 году ординаторы-целевики получали единоразово 50 тысяч рублей, то с прошлого года – по 75 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе.
Тверь - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 10:38Тверская область
Руденя: одобрены подходы в модернизации системы теплоснабжения Твери
После окончания ординатуры специалиста ждет гарантированное трудоустройство: он приступает к работе в том лечебном учреждении, с которым заключал договор.
Как считает глава региона Игорь Руденя, решение кадрового вопроса – одна из важнейших задач в сфере здравоохранения. При этом важно, чтобы выпускники высших и средних учреждений медицинского профиля не уезжали в Москву и другие субъекты нашей страны, а оставались работать в регионе.
 
Тверская областьТверьИгорь Руденя
 
 
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