https://ria.ru/20220415/kurs-1783766286.html
Официальный курс доллара на выходные и понедельник превысил 80 рублей
Официальный курс доллара на выходные и понедельник превысил 80 рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник превысил 80 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,2443 рубля - до 80,0437 рубля, курс евро - на 93,09 копейки, до... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:58
2022-04-15T16:58
2022-04-15T16:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
доллар
рубль
валюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769372045_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fcea11344d23f8b996a72da4e54a2234.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,2443 рубля - до 80,0437 рубля, курс евро - на 93,09 копейки, до 87,0715 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769372045_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_6af57f2f6c3b85970fcedd4db0aae0a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, доллар, рубль, валюта, евро, динамика курсов валют
Официальный курс доллара на выходные и понедельник превысил 80 рублей
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 80 рублей, евро — 87 рублей