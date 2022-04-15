https://ria.ru/20220415/kultura-1783766671.html

Более пяти тысяч культурных организаций участвуют в "Пушкинской карте"

Более пяти тысяч культурных организаций участвуют в "Пушкинской карте" - РИА Новости, 15.04.2022

Более пяти тысяч культурных организаций участвуют в "Пушкинской карте"

Более пяти тысяч культурных организаций по всей стране подключились к программе "Пушкинская карта", музеи догоняют по популярности театры, рассказал... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:05

2022-04-15T17:05

2022-04-15T17:05

культура

новости культуры

музеи

театры

третьяковская галерея

россия

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Более пяти тысяч культурных организаций по всей стране подключились к программе "Пушкинская карта", музеи догоняют по популярности театры, рассказал руководитель платформы "PRO.Культура.РФ" Александр Минаев."Всего по стране 5643 организации культуры участвуют в программе как юридические лица, 1365 музеев подключено к программе, из них 85 федеральных", — сказал Минаев в ходе пресс-конференции о продвижении лучших практик региональных и муниципальных музеев.Также Минаев отметил, что сегодня музеи по популярности уже догоняют театры и находятся на третьем месте по продажам билетов. "Топ-3 организаций, участвующих в программе, возглавляет Третьяковская галерея, в пятерке — Эрмитаж, в десятке — мемориальный комплекс Кадырова в Грозном", — сказал он.По словам Минаева, культурные работники по всей стране очень тепло откликаются на программу."Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. С 1 сентября до 31 декабря номинал карты составил три тысячи рублей. В 2022 году он будет увеличен до пяти тысяч рублей, кроме того, по карте можно будет покупать билеты на отечественные фильмы. Запуск программы состоялся успешно — за первые три дня карту оформили миллион человек. К концу первого месяца молодежь потратила свыше 270 миллионов рублей на билеты в 1,8 тысячи учреждений культуры.

https://ria.ru/20220401/vrubel-1781345551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости культуры, музеи, театры, третьяковская галерея, россия