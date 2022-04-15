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Эксперт: санкции против России бьют по колумбийскому сельскому хозяйству - РИА Новости, 15.04.2022
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Эксперт: санкции против России бьют по колумбийскому сельскому хозяйству
Эксперт: санкции против России бьют по колумбийскому сельскому хозяйству - РИА Новости, 15.04.2022
Эксперт: санкции против России бьют по колумбийскому сельскому хозяйству
Колумбия, самый близкий в регионе Латинской Америки партнер Организации Североатлантического договора (НАТО), терпит убытки от санкций в отношении России - под... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T01:23
2022-04-15T01:24
экономика
россия
сша
колумбия
в мире
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БОГОТА, 15 апр - РИА Новости. Колумбия, самый близкий в регионе Латинской Америки партнер Организации Североатлантического договора (НАТО), терпит убытки от санкций в отношении России - под ударом экспорт сельскохозяйственной продукции на 139 миллионов долларов и треть импорта удобрений, рассказал РИА Новости профессор Высшей школы государственного управления и научный сотрудник Центра анализа фискальной политики Национального университета Колумбии Диего Карреро Барон.Помимо экспорта продукции, которому могут помешать рестрикции в отношении российского финансового сектора, перед сельским хозяйством латиноамериканской страны теперь остро стоит вопрос обеспечения удобрениями. На долю России и Белоруссии ранее приходилось до трети импорта удобрений, мочевины и навоза, объем импорта из России в 2021 году составил 477 миллионов долларов США.По словам Карреро, стагфляция в Европе и США, вызванная санкциями, то есть сочетание стагнации в экономике с высокой инфляцией, оказывает влияние и на экономику Колумбии. Дефицит торгового баланса влечет рост цен на колумбийскую сельскохозяйственную продукцию, а ожидание повышения ключевой ставки в США оказывает давление на колумбийский песо."Повышение процентных ставок в США оказывает давление в сторону девальвации колумбийской валюты, которая, как ожидается, во второй половине года будет стоить около 4000 песо за доллар, и это не только делает экспорт более дорогим, создавая инфляционное давление, но также делает внешний долг более дорогим, увеличивает процентные ставки, что может замедлить экономику. Таким образом, эта стагфляция создает давление на денежно-кредитную и валютную политику, девальвируя валюту в Колумбии", — добавил собеседник.Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.
https://ria.ru/20220415/uscherb-1783635034.html
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экономика, россия, сша, колумбия, в мире
01:23 15.04.2022 (обновлено: 01:24 15.04.2022)
 
Эксперт: санкции против России бьют по колумбийскому сельскому хозяйству

Эксперт Карреро Барон: санкции против России бьют по колумбийскому сельскому хозяйству

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПосев семян
Посев семян - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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БОГОТА, 15 апр - РИА Новости. Колумбия, самый близкий в регионе Латинской Америки партнер Организации Североатлантического договора (НАТО), терпит убытки от санкций в отношении России - под ударом экспорт сельскохозяйственной продукции на 139 миллионов долларов и треть импорта удобрений, рассказал РИА Новости профессор Высшей школы государственного управления и научный сотрудник Центра анализа фискальной политики Национального университета Колумбии Диего Карреро Барон.
"Колумбия экспортирует (в Россию - ред.) мясо крупного рогатого скота, цветы, кофе, бананы, масло, молочные продукты на 139 миллионов долларов в год. Таким образом, сектор животноводства и сельского хозяйства пострадает больше всего", — заявил экономист.
Помимо экспорта продукции, которому могут помешать рестрикции в отношении российского финансового сектора, перед сельским хозяйством латиноамериканской страны теперь остро стоит вопрос обеспечения удобрениями. На долю России и Белоруссии ранее приходилось до трети импорта удобрений, мочевины и навоза, объем импорта из России в 2021 году составил 477 миллионов долларов США.
По словам Карреро, стагфляция в Европе и США, вызванная санкциями, то есть сочетание стагнации в экономике с высокой инфляцией, оказывает влияние и на экономику Колумбии. Дефицит торгового баланса влечет рост цен на колумбийскую сельскохозяйственную продукцию, а ожидание повышения ключевой ставки в США оказывает давление на колумбийский песо.
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"Аукнется Западу": в США оценили последствия усиления санкций против России
"Повышение процентных ставок в США оказывает давление в сторону девальвации колумбийской валюты, которая, как ожидается, во второй половине года будет стоить около 4000 песо за доллар, и это не только делает экспорт более дорогим, создавая инфляционное давление, но также делает внешний долг более дорогим, увеличивает процентные ставки, что может замедлить экономику. Таким образом, эта стагфляция создает давление на денежно-кредитную и валютную политику, девальвируя валюту в Колумбии", — добавил собеседник.
Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.
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