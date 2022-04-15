https://ria.ru/20220415/kolumbiya-1783635843.html

Эксперт: санкции против России бьют по колумбийскому сельскому хозяйству

Эксперт: санкции против России бьют по колумбийскому сельскому хозяйству - РИА Новости, 15.04.2022

Эксперт: санкции против России бьют по колумбийскому сельскому хозяйству

Колумбия, самый близкий в регионе Латинской Америки партнер Организации Североатлантического договора (НАТО), терпит убытки от санкций в отношении России - под... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T01:23

2022-04-15T01:23

2022-04-15T01:24

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БОГОТА, 15 апр - РИА Новости. Колумбия, самый близкий в регионе Латинской Америки партнер Организации Североатлантического договора (НАТО), терпит убытки от санкций в отношении России - под ударом экспорт сельскохозяйственной продукции на 139 миллионов долларов и треть импорта удобрений, рассказал РИА Новости профессор Высшей школы государственного управления и научный сотрудник Центра анализа фискальной политики Национального университета Колумбии Диего Карреро Барон.Помимо экспорта продукции, которому могут помешать рестрикции в отношении российского финансового сектора, перед сельским хозяйством латиноамериканской страны теперь остро стоит вопрос обеспечения удобрениями. На долю России и Белоруссии ранее приходилось до трети импорта удобрений, мочевины и навоза, объем импорта из России в 2021 году составил 477 миллионов долларов США.По словам Карреро, стагфляция в Европе и США, вызванная санкциями, то есть сочетание стагнации в экономике с высокой инфляцией, оказывает влияние и на экономику Колумбии. Дефицит торгового баланса влечет рост цен на колумбийскую сельскохозяйственную продукцию, а ожидание повышения ключевой ставки в США оказывает давление на колумбийский песо."Повышение процентных ставок в США оказывает давление в сторону девальвации колумбийской валюты, которая, как ожидается, во второй половине года будет стоить около 4000 песо за доллар, и это не только делает экспорт более дорогим, создавая инфляционное давление, но также делает внешний долг более дорогим, увеличивает процентные ставки, что может замедлить экономику. Таким образом, эта стагфляция создает давление на денежно-кредитную и валютную политику, девальвируя валюту в Колумбии", — добавил собеседник.Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.

https://ria.ru/20220415/uscherb-1783635034.html

https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783440299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, сша, колумбия, в мире