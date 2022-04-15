11:04 15.04.2022 (обновлено: 11:11 15.04.2022)
В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле
Пострадавшие при обстреле в Брянской области остаются в больницах в стабильном состоянии
© РИА Новости / Юлия Заболотько / Перейти в фотобанкПоследствия авиаудара по поселку Климово в Брянской области
Последствия авиаудара по поселку Климово в Брянской области
БРЯНСК, 15 апр - РИА Новости. Жители поселка Климово Брянской области, получившие ранения при обстреле населенного пункта со стороны Украины в четверг, остаются на лечении в больницах в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Все стабильны, все живы", - сказал собеседник агентства.
По данным главы администрации Климовского района Александра Исаева, часть пострадавших вчера была направлена в Брянскую областную больницу, а ребенок переведен на лечение в Москву.
Утром в пятницу Минздрав РФ сообщил, что мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы, транспортирован в Москву в Российскую детскую клиническую больницу.
"У нас в областную больницу перевели часть пострадавших, трое были в тяжелом состоянии, двое - средней тяжести, а двое (с осколочными ранениями) - легкий тяжести вред здоровью", - сказал глава района.
Он пояснил, что данные о здоровье пострадавших пока известны ему со слов врачей, после получения официальных документов будет проведена оценка тяжести вреда здоровь.
В четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. При прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии.