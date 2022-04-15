Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220415/klimovo-1783668590.html
В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле
В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле - РИА Новости, 15.04.2022
В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле
Жители поселка Климово Брянской области, получившие ранения при обстреле населенного пункта со стороны Украины в четверг, остаются на лечении в больницах в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:04
2022-04-15T11:11
происшествия
здоровье - общество
александр исаев
александр богомаз
россия
брянская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783582821_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_c8ab2bab225e728ae43a6d668a1c5bf1.jpg
БРЯНСК, 15 апр - РИА Новости. Жители поселка Климово Брянской области, получившие ранения при обстреле населенного пункта со стороны Украины в четверг, остаются на лечении в больницах в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в правительстве региона."Все стабильны, все живы", - сказал собеседник агентства.По данным главы администрации Климовского района Александра Исаева, часть пострадавших вчера была направлена в Брянскую областную больницу, а ребенок переведен на лечение в Москву.Утром в пятницу Минздрав РФ сообщил, что мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы, транспортирован в Москву в Российскую детскую клиническую больницу.Он пояснил, что данные о здоровье пострадавших пока известны ему со слов врачей, после получения официальных документов будет проведена оценка тяжести вреда здоровь.В четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. При прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20220414/obstrel-1783621669.html
https://ria.ru/20220415/lechenie-1783645483.html
россия
брянская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783582821_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_b896429568c41a585120801ea5f69344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, александр исаев, александр богомаз, россия, брянская область, москва, следственный комитет россии (ск рф)
11:04 15.04.2022 (обновлено: 11:11 15.04.2022)
 
В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле

Пострадавшие при обстреле в Брянской области остаются в больницах в стабильном состоянии

© РИА Новости / Юлия Заболотько / Перейти в фотобанкПоследствия авиаудара по поселку Климово в Брянской области
Последствия авиаудара по поселку Климово в Брянской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Юлия Заболотько
Перейти в фотобанк
Последствия авиаудара по поселку Климово в Брянской области
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 15 апр - РИА Новости. Жители поселка Климово Брянской области, получившие ранения при обстреле населенного пункта со стороны Украины в четверг, остаются на лечении в больницах в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Все стабильны, все живы", - сказал собеседник агентства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 22:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Около 100 домов получили повреждения в результате обстрела поселка Климово
По данным главы администрации Климовского района Александра Исаева, часть пострадавших вчера была направлена в Брянскую областную больницу, а ребенок переведен на лечение в Москву.
Утром в пятницу Минздрав РФ сообщил, что мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы, транспортирован в Москву в Российскую детскую клиническую больницу.
"У нас в областную больницу перевели часть пострадавших, трое были в тяжелом состоянии, двое - средней тяжести, а двое (с осколочными ранениями) - легкий тяжести вред здоровью", - сказал глава района.
Он пояснил, что данные о здоровье пострадавших пока известны ему со слов врачей, после получения официальных документов будет проведена оценка тяжести вреда здоровь.
В четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. При прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии.
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 08:16
Раненного в Брянской области мальчика перевели на лечение в Москву
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоАлександр ИсаевАлександр БогомазРоссияБрянская областьМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала