https://ria.ru/20220415/klimovo-1783668590.html

В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле

В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле - РИА Новости, 15.04.2022

В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при обстреле

Жители поселка Климово Брянской области, получившие ранения при обстреле населенного пункта со стороны Украины в четверг, остаются на лечении в больницах в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:04

2022-04-15T11:04

2022-04-15T11:11

происшествия

здоровье - общество

александр исаев

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россия

брянская область

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БРЯНСК, 15 апр - РИА Новости. Жители поселка Климово Брянской области, получившие ранения при обстреле населенного пункта со стороны Украины в четверг, остаются на лечении в больницах в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в правительстве региона."Все стабильны, все живы", - сказал собеседник агентства.По данным главы администрации Климовского района Александра Исаева, часть пострадавших вчера была направлена в Брянскую областную больницу, а ребенок переведен на лечение в Москву.Утром в пятницу Минздрав РФ сообщил, что мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы, транспортирован в Москву в Российскую детскую клиническую больницу.Он пояснил, что данные о здоровье пострадавших пока известны ему со слов врачей, после получения официальных документов будет проведена оценка тяжести вреда здоровь.В четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. При прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью. По данным Минздрава РФ, пострадали восемь человек, включая ребенка 2020 года рождения, госпитализированы шестеро, из них двое в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20220414/obstrel-1783621669.html

https://ria.ru/20220415/lechenie-1783645483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, александр исаев, александр богомаз, россия, брянская область, москва, следственный комитет россии (ск рф)